Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεση, 34 νεκροί Παλαιστίνιοι

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας και στην ευρύτερη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο, αποσυναρμολογώντας υπόγεια φρεάτια και παγιδευμένες κατασκευές σε επιθέσεις που άφησαν 34 νεκρούς Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Η επίθεση έλαβε χώρα καθώς 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Βρετανίας και του Καναδά, πρόκειται να αναγνωρίσουν επίσημα ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος τη Δευτέρα, ενόψει της ετήσιας συνάντησης ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η εντατικοποιημένη στρατιωτική εκστρατεία κατεδάφισης πολυώροφων κτιρίων στην πόλη της Γάζας ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα παράλληλα με μια χερσαία επίθεση.

Οι δυνάμεις του, οι οποίες ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της πόλης της Γάζας, τις τελευταίες ημέρες χτυπούν τις περιοχές Σεΐχ Ραντβάν και Τελ Αλ-Χάουα από όπου θα ήταν τοποθετημένες για να προωθηθούν στα κεντρικά και δυτικά τμήματα της πόλης, όπου βρίσκεται καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Ο στρατός εκτιμά ότι έχει κατεδαφίσει έως και 20 πολυκατοικίες στην Πόλη της Γάζας τις τελευταίες δύο εβδομάδες και πιστεύει ότι περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, παραμένουν άλλοι 600.000 περίπου.

Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται και ορισμένοι από τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται από την ένοπλη οργάνωση Χαμάς.

Αφίσα της Χαμάς με τους ομήρους

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς δημοσίευσε μια αφίσα των ομήρων στην ιστοσελίδα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram νωρίτερα το Σάββατο, προειδοποιώντας ότι η ζωή τους κινδύνευε λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στην Πόλη της Γάζας.

Σε σχεδόν δύο χρόνια συγκρούσεων, η ισραηλινή επίθεση έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, έχει προκαλέσει λιμό, έχει κατεδαφίσει τις περισσότερες κατασκευές και έχει εκτοπίσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, σε πολλές περιπτώσεις πολλές φορές.

Το Ισραήλ ζητά τον αφοπλισμό της Χαμάς

Το Ισραήλ λέει ότι η κρίση πείνας στη Γάζα έχει υπερεκτιμηθεί και ότι η Χαμάς θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο εάν παραδιδόταν, απελευθερώνει τους Ισραηλινούς ομήρους, αφοπλίζεται και διαλύεται. Η Χαμάς λέει ότι δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να ιδρυθεί ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ο πόλεμος ξεκίνησε αφότου η Χαμάς, η οποία διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας, ηγήθηκε επιθέσεων στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας 251 ομήρους. Συνολικά 48 από τους ομήρους παραμένουν στη Γάζα και περίπου 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Πηγή: Reuters