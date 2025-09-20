Ρωσία: Η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν ενέχει τον κίνδυνο «κλιμάκωσης των εντάσεων»

Η Ρωσία καταδικάζει την ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επαναφορά οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα και προειδοποιεί για τον κίνδυνο «κλιμάκωσης των εντάσεων».

«Η ρωσική πλευρά έχει επανειλημμένα επισημάνει τον προκλητικό και παράνομο χαρακτήρα των ενεργειών των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο JCPOA», αναφέρει το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφερόμενο στη συμφωνία του 2015 που αποσκοπούσε στο να πείσει το Ιράν να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

«Αυτές οι ενέργειες δεν έχουν καμία σχέση με τη διπλωματία και οδηγούν αποκλειστικά σε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα», προσθέτει.

Πηγή: AFP