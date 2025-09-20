Massive Attack: Αποσύρουν τη μουσική τους από το Ισραήλ και από το Spotify

Οι σπουδαίοι Massive Attack είναι το τελευταίο συγκρότημα – και το πρώτο με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία – που αποσύρεται από την πλατφόρμα του Spotify, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επένδυση 600 εκατομμυρίων ευρώ του ιδρυτή Ντάνιελ Εκ στην εταιρεία στρατιωτικής τεχνητής νοημοσύνης Helsing.

Παράλληλα ανακοίνωσαν, τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία No Music For Genocide, ένα διεθνές κάλεσμα που ζητά από καλλιτέχνες, εταιρείες παραγωγής και υπηρεσίες streaming να αποσύρουν τα έργα τους από ισραηλινές πλατφόρμες.

Τον Ιούνιο, η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Prima Materia του Εκ ηγήθηκε του τελευταίου γύρου χρηματοδότησης της εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας. Το λογισμικό της Helsing χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύει δεδομένα από αισθητήρες και οπλικά συστήματα από πεδία μάχης, προκειμένου να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τις στρατιωτικές αποφάσεις. Κατασκευάζει επίσης το δικό της στρατιωτικό drone, το HX-2. Ο Εκ είναι επίσης πρόεδρος της Helsing.

Η μπάντα έκανε την ανακοίνωση υπογράφοντας μια νέα πρωτοβουλία, το No Music for Genocide, στο πλαίσιο της οποίας μια ομάδα περισσότερων των 400 καλλιτεχνών και δισκογραφικών εταιρειών αποκλείει τη μουσική τους από τις υπηρεσίες streaming στο Ισραήλ.

Οι Massive Attack, που υποστηρίζουν εδώ και καιρό ένθερμα την Παλαιστίνη και καταδικάζουν τις πράξεις του Ισραήλ, δεν θέλουν πλέον να αποτελούν μέρος της πλατφόρμας Spotify, καθώς «τα με κόπο κερδισμένα χρήματα των fans και οι δημιουργικές προσπάθειες των μουσικών τελικά χρηματοδοτούν θανατηφόρες, δυστοπικές τεχνολογίες», όπως έγραψε το συγκρότημα σε ανακοίνωσή του.

Σε δήλωσή της, η μπάντα ανέφερε:

«Ανεξάρτητα από αυτή την πρωτοβουλία και υπό το φως των (αναφερόμενων) σημαντικών επενδύσεων του διευθύνοντος συμβούλου της σε μια εταιρεία που παράγει στρατιωτικά drone και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης ενσωματωμένη σε μαχητικά αεροσκάφη, ως Massive Attack υποβάλαμε ξεχωριστό αίτημα στη δισκογραφική μας εταιρεία να αφαιρεθεί η μουσική μας από την υπηρεσία streaming Spotify σε όλες τις περιοχές.

Κατά την άποψή μας, το ιστορικό προηγούμενο της αποτελεσματικής δράσης των καλλιτεχνών κατά τη διάρκεια του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και το απαρτχάιντ, τα εγκλήματα πολέμου και η γενοκτονία που διαπράττονται σήμερα από το κράτος του Ισραήλ καθιστούν την εκστρατεία No Music for Genocide επιτακτική ανάγκη.

Στην ξεχωριστή περίπτωση του Spotify, το οικονομικό βάρος που επιβαρύνει από καιρό τους καλλιτέχνες επιτείνεται τώρα από ένα ηθικό και δεοντολογικό βάρος, καθώς τα με κόπο κερδισμένα χρήματα των θαυμαστών και οι δημιουργικές προσπάθειες των μουσικών τελικά χρηματοδοτούν θανατηφόρες, δυστοπικές τεχνολογίες».

Άλλοι καλλιτέχνες που έχουν ήδη αποσύρει τη μουσική τους από το Spotify σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επένδυση του Εκ στην εταιρεία περιλαμβάνουν τους King Gizzard & the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor.

«Ξεχωριστές εταιρείες»

Ένας εκπρόσωπος του Spotify δήλωσε: «Το Spotify και η Helsing είναι δύο εντελώς ξεχωριστές εταιρείες». Πρόσθεσε ότι η Helsing «δεν εμπλέκεται στη Γάζα» και ότι οι προσπάθειές της «εστιάζονται στην υπεράσπιση της Ευρώπης στην Ουκρανία».

Η Helsing δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Αυτή τη στιγμή διαδίδονται ψευδείς πληροφορίες ότι η τεχνολογία της Helsing χρησιμοποιείται σε άλλες εμπόλεμες ζώνες εκτός της Ουκρανίας. Αυτό δεν είναι σωστό. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκές χώρες μόνο για αποτροπή και άμυνα ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία».

Η καμπάνια No Music for Genocide

Στην πρωτοβουλία No Music for Genocide συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Amyl and the Sniffers, Rina Sawayama, Jockstrap, Yaeji, Faye Webster και πολλοί ακόμη. Οι καλλιτέχνες είτε άλλαξαν τα release territories τους είτε ζήτησαν από τις εταιρείες και τους διανομείς τους να μπλοκάρουν γεωγραφικά τις κυκλοφορίες τους.

Όπως δήλωσε το συγκρότημα: «Αυτή η συλλογική δράση αφορά την προσφορά αλληλεγγύης σε καλλιτέχνες που ζουν καθημερινά σε μια ‘γενοκτονία οθόνης’, αλλά διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά επειδή φοβούνται τη λογοκρισία και τις επιθετικές νομικές ενέργειες εναντίον τους. Η πρόθεση είναι ξεκάθαρη: να τους κάνουν να σωπάσουν».

Οι Massive Attack είχαν προηγουμένως σχηματίσει ένα συνδικάτο καλλιτεχνών που υποστήριζαν τον παλαιστινιακό λαό, μαζί με τους Brian Eno, Kneecap και Fontaines DC, με σκοπό να προστατεύσουν τους μουσικούς από «απειλές σιωπής ή ακύρωσης της καριέρας τους» από οργανώσεις όπως η UK Lawyers for Israel (UKLFI), η οποία κατήγγειλε τον Bob Vylan στην αστυνομία για το ότι φώναξε το σύνθημα «θάνατος στον IDF» στο φεστιβάλ του Glastonbury, καθώς και το BBC για τη μετάδοση της εμφάνισής του.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Guardian