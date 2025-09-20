WSJ: Οι Χριστιανοί της Γάζας αψηφούν το Ισραήλ, μένουν στις Εκκλησίες τους

Ο Ράμεζ Σούρι, Ορθόδοξος χριστιανός που ζει στην Πόλη της Γάζας, όταν έλαβε την εντολή να εκκενώσει την περιοχή και να κατευθυνθεί προς τον νότο, δεν υπάκουσε. Αντίθετα, πήγε με τους γονείς του στην εκκλησία.

Η Wall Street Journal παρουσιάζει την ιστορία της συγκεκριμένης οικογένειας και άλλων Χριστιανών που βιώνουν την κόλαση στη Γάζα.

Ο 87χρονος πατέρας του δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς βοήθεια, ενώ ο Σούρι ανησυχεί για τις συνθήκες στα νότια στρατόπεδα: έλλειψη τροφίμων, νερού και ασφάλειας.

Δεν είχε αυταπάτες ότι ο ναός θα προσφέρει καταφύγιο. Τον Οκτώβριο του 2023, αεροπορικό χτύπημα ισραηλινών αεροσκαφών σκότωσε τα τρία του παιδιά μέσα στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, εκεί όπου κατέφυγαν τότε.

«Θα μείνουμε στην εκκλησία. Αλλά δεν υπάρχει προστασία. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Το ξέρω, γιατί είδα τα παιδιά μου να σκοτώνονται μπροστά μου», λέει.

Οι εκκλησίες ως καταφύγια

Στην Πόλη της Γάζας, όπου εκτιμάται ότι παραμένουν περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι, δύο εκκλησιαστικά συγκροτήματα έχουν μετατραπεί σε χώρους φιλοξενίας: η Ελληνορθόδοξη του Αγίου Πορφυρίου και η Καθολική της Αγίας Οικογένειας.

Περίπου 1.000 χριστιανοί ζούσαν στη Γάζα πριν από τον πόλεμο. Σήμερα, εκατοντάδες έχουν βρει καταφύγιο στις εκκλησίες, μαζί με παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Οι ιερείς και οι μοναχές δήλωσαν πως δεν θα εγκαταλείψουν την πόλη, «όσο υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται φροντίδα».

Ο Φαρίδ Τζουμπράν, εκπρόσωπος του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, επισημαίνει: «Πολλοί από όσους μένουν εδώ είναι άρρωστοι, πεινασμένοι ή ανήμποροι να αντέξουν το ταξίδι στον νότο. Οι ιερείς αποφάσισαν να μείνουν στο πλευρό τους».

Υπό το βάρος των εκρήξεων

Στην Καθολική Αγία Οικογένεια, ο 42χρονος πατέρας τριών παιδιών, Έντουαρντ Άντον, περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη τρόμο: «Μένουμε μέσα στην εκκλησία, κι ολόγυρα ακούγονται μόνο εκρήξεις. Είμαστε περικυκλωμένοι από όλες τις πλευρές. Όλοι είναι φοβισμένοι».

Η ζωή στο εσωτερικό προσπαθεί να κρατηθεί σε ισορροπία. Οι πιστοί παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία, τα παιδιά ζωγραφίζουν, οι οικογένειες κάθονται μαζί στην αυλή. Όμως η φαινομενική ηρεμία διακόπτεται συχνά από τις βόμβες.

Τον Ιούλιο, ισραηλινό χτύπημα σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε τον εφημέριο. Παρά τις απώλειες, κανείς δεν έφυγε.

Catholic and Orthodox priests and nuns in Gaza have declared, “We have decided to remain in Gaza,” rejecting calls to evacuate as Israel tightens its siege on the city. The Latin and Greek Orthodox Patriarchates of Jerusalem warned that leaving would be a “death sentence” for… pic.twitter.com/5CWkMABLSU — AF Post (@AFpost) August 27, 2025

«Δεν υπάρχει μέρος να πάμε»

Για τη 25χρονη Νταϊάνα Μασσάντ, που μένει σε μια αίθουσα διδασκαλίας της Αγίας Οικογένειας με την οικογένειά της, οι επιλογές είναι ανύπαρκτες.

«Στον νότο θα ζούμε σε σκηνές, χωρίς νερό και τουαλέτες. Δεν υπάρχει τόπος για μας. Η πρώτη και τελευταία μας επιλογή είναι η εκκλησία», λέει.

Στο στόχαστρο και οι ιερές πέτρες

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στην Πόλη της Γάζας αυτή την εβδομάδα, εντείνοντας τους βομβαρδισμούς.

Χτυπήματα καταγράφηκαν κοντά στον Άγιο Πορφύριο, μία από τις αρχαιότερες εκκλησίες στον κόσμο, αλλά και στην Αγία Οικογένεια, η οποία μέχρι πρόσφατα βρισκόταν σε επαφή με τον Πάπα.

Οι εκκλησίες δεν είναι άθικτες, ούτε ασφαλείς. Η όψη της Αγίας Οικογένειας έχει υποστεί ζημιές από προηγούμενα χτυπήματα, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε εκφράσει «βαθιά λύπη» για το πλήγμα, μιλώντας για «αδέσποτα πυρά».

Το δίλημμα της παραμονής

Για τους χριστιανούς της Γάζας, οι εκκλησίες δεν είναι πια ιερά άσυλα αλλά τα «λιγότερο επικίνδυνα» μέρη σε μια πόλη που φλέγεται.

Όπως συνοψίζει ο Τζορτζ Άντον, επικεφαλής της επιτροπής έκτακτης ανάγκης της Αγίας Οικογένειας: «Η ιδέα της πλήρους εισβολής και κατοχής της Γάζας μας τρομάζει όλους. Αλλά στο τέλος, τι μπορούμε να κάνουμε; Πού μπορούμε να πάμε;»