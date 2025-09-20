Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω κυβερνοεπίθεσης

Kυβερνοεπίθεση με στόχο έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης έχει διαταράξει τη λειτουργία σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια όπως το Χίθροου του Λονδίνου, τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου των Βρυξελλών στο Βέλγιο ήταν ο πρώτος που ανέφερε ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματά του ήταν εκτός λειτουργίας, αναγκάζοντας τις ομάδες να καταφύγουν σε χειροκίνητες διαδικασίες.

«Αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις», ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του. Ο πάροχος υπηρεσιών που επηρεάζεται εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος «το συντομότερο δυνατό».

Difficult airport operations expected on Saturday 20 September. Check the status of your flight before coming to the airport. More information on our website: https://t.co/CGtagAiP9J pic.twitter.com/LRO8hAIGAL — Brussels Airport (@BrusselsAirport) September 19, 2025

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο καλούνται να επιβεβαιώσουν τις κρατήσεις τους με την αεροπορική εταιρεία τους πριν ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο.

Τουλάχιστον εννέα πτήσεις είχαν ακυρωθεί και περίπου δεκαπέντε είχαν καθυστέρηση μίας ώρας ή περισσότερο στις Βρυξέλλες.

Το Heathrow στο Λονδίνο προειδοποίησε για καθυστερήσεις που προκαλούνται από «τεχνικό πρόβλημα» σε τρίτο προμηθευτή και είπε στους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο.

«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, παρατηρούνται μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για μια άμεση λύση», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

Με πληροφορίες από Le Figaro, Sky News