Τεντ Κρουζ: Η ρυθμιστική αρχή ραδιοτηλεόρασης ενήργησε σαν «μαφιόζος» απέναντι στον Κίμελ

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ, λέει ότι η ρυθμιστική αρχή ραδιοτηλεόρασης των ΗΠΑ ενήργησε σαν «μαφιόζος» απέναντι στον Τζίμι Κίμελ, στην πιο έντονη αντίδραση από το GOP (Grand Old Party) επί του θέματος για την ώρα.

Ο Κρουζ, ο οποίος έχει διαφοροποιηθεί ξανά από την πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης, σημείωσε ότι η απειλή του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) Μπρένταν Καρ προς το ABC σχετικά με τον μονόλογο του κωμικού τους για τον Τσάρλι Κερκ ήταν «απίστευτα επικίνδυνη».

«Αυτό είναι βγαλμένο από το Goodfellas» (σ.σ. Τα Καλά Παιδιά, του Μάρτιν Σκορτσέζε, 1990), είπε ο Ρεπουμπλικάνος από το Τέξας.

Άλλοι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν εκφράσει πιο συγκρατημένη κριτική για το πώς η FCC πίεσε το ABC, ιδιοκτησίας της Disney, να λάβει μέτρα κατά του Κίμελ, ο οποίος τέθηκε σε επ’ αόριστον αναστολή την Τετάρτη.

Στο podcast του Verdict με τον Τεντ Κρουζ, ο γερουσιαστής τόνισε την Παρασκευή ότι μισεί όσα είπε ο Κίμελ για τον Κερκ και είναι «ενθουσιασμένος που απολύθηκε». Είπε επίσης ότι ο Καρ ήταν «καλός άνθρωπος». «Αλλά αυτά που είπε (ο Καρ) εκεί είναι απίστευτα επικίνδυνα», πρόσθεσε ο Κρουζ. «Και έτσι απειλεί, ρητά, ότι θα ακυρώσουμε την άδεια του ABC».

«Θα τα βγάλουμε από τον αέρα, ώστε το ABC να μην μπορεί να μεταδίδει πλέον. Λέει ότι μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο. Και πρέπει να πω ότι αυτό είναι βγαλμένο από το Goodfellas.»

«Αυτό είναι σαν να μπαίνει ένας μαφιόζος σε ένα μπαρ, ωραίο μπαρ έχετε εδώ, θα ήταν κρίμα αν του τύχει κάτι», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας φωνή μαφιόζου.

Προειδοποίησε ότι αν η κυβέρνηση εμπλακεί σε απαγορεύσεις και ρυθμίσεις σχετικά με το τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, «αυτό θα βγει σε κακό στους συντηρητικούς».

«Ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο, θα έρθει μια στιγμή που ένας Δημοκρατικός θα κερδίσει ξανά – θα κερδίσει τον Λευκό Οίκο… θα μας φιμώσουν. Θα χρησιμοποιήσουν αυτή την εξουσία, και θα την χρησιμοποιήσουν ανελέητα. Και αυτό είναι επικίνδυνο», είπε ο Κρουζ.

Το χρονικό

Η διαμάχη ξεκίνησε αφότου ο Κίμελ φάνηκε να υπονοεί στον μονόλογό του τη Δευτέρα το βράδυ ότι ο φερόμενος ως ένοπλος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ ήταν Ρεπουμπλικάνος υποστηρικτής του MAGA, αν και οι αρχές στη Γιούτα έχουν δηλώσει ότι ο ύποπτος «είχε εμποτιστεί με αριστερή ιδεολογία».

Πριν από την απόφαση του ABC, ο Καρ είχε δηλώσει ότι θα υπήρχαν συνέπειες εάν ο Κίμελ παρέμενε στον αέρα. Ο πρόεδρος της FCC δήλωσε ότι ο Κίμελ «φαινόταν να παραπλανά άμεσα το αμερικανικό κοινό».

Η FCC είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση αδειών μετάδοσης σε δίκτυα όπως το ABC, το NBC και το CBS, και απαιτείται, βάσει νόμου, να είναι προς το δημόσιο συμφέρον.

Πηγή: BBC

