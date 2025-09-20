Ουρανία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στο Ντνίπρο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 13 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (Ντνίπρο), στην κεντροανατολική Ουκρανία, σε μεγάλη επίθεση με πυραύλους και drones.

«Η περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο μαζικής επίθεσης», σημείωσε ο Σέρχιι Λίσακ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ντνίπρο σε μήνυμά του στο Telegram, προσθέτοντας ότι κτίρια επιχειρήσεων καταστράφηκαν και ότι προκλήθηκαν πυρκαγιές.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του λόγω των εχθρικών πράξεων τρομοκρατίας (…) Δεκατρείς άλλοι τραυματίστηκαν», διευκρίνισε.

Οι αρχές πολλών άλλων περιφερειών της Ουκρανίας ανέφεραν επίσης μεγάλες επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα, Σάββατο.

Τον Αύγουστο, η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι οι Ρώσοι στρατιώτες είχαν διεισδύσει στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου η Μόσχα δήλωνε από την πλευρά της ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί ήδη από τον Ιούλιο.

Ο ρωσικός στρατός ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Η περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ δεν βρίσκεται μεταξύ των 5 ουκρανικών περιφερειών την προσάρτηση των οποίων διεκδικεί η Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ