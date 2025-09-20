Γάζα: Το Ισραήλ έτοιμο να χτυπήσει με «ισχύ άνευ προηγουμένου» – Η οσμή του θανάτου παντού

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα πλήξει με «ισχύ άνευ προηγουμένου» την Πόλη της Γάζας, καθώς συνεχίζει τη χερσαία και αεροπορική επιχείρηση που ξεκίνησε την Τρίτη.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη, ενώ διεθνείς αντιδράσεις καταγγέλλουν την επιχείρηση ως ανθρωπιστική καταστροφή και ο ΟΗΕ κάνει λόγο για «γενοκτονία». Κάτοικοι μιλούν για απόγνωση και για την οσμή του θανάτου που απλώνεται παντού.

Μαζική έξοδος και χάος στους δρόμους

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο πληθυσμός της πόλης και των περιχώρων της ανερχόταν σε περίπου ένα εκατομμύριο. Μέχρι χθες, περίπου 480.000 άνθρωποι είχαν φύγει.

Κάτοικοι μιλούν για χαοτική κατάσταση και περιγράφουν σκηνές απόγνωσης. Ο δρόμος αρ Ρασίντ, η μοναδική διέξοδος προς τον νότο, είναι κατάμεστος από οικογένειες που κινούνται με τα πόδια, με αυτοκίνητα ή με κάρα.

Πολλοί αναγκάστηκαν να περπατήσουν δεκάδες χιλιόμετρα, ενώ άλλοι κοιμούνται στο δρόμο ελπίζοντας να βρουν μεταφορικό μέσο.

Νέες απώλειες και σφοδροί βομβαρδισμοί

Νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσαν τουλάχιστον 41 νεκρούς μέσα σε μία ημέρα, εκ των οποίων 11 στην πόλη της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι εντόπισε όπλα και «εξάλειψε τρομοκράτες», ενώ παράλληλα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του και στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικό αδιέξοδο

Η επίθεση καταδικάζεται ευρέως από τη διεθνή κοινότητα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την κατάσταση «αφόρητη, από ηθική, πολιτική και νομική άποψη».

Η Γαλλία ζήτησε «άμεσο τέλος σε αυτή την καταστροφική εκστρατεία», ενώ το Λονδίνο την αποκάλεσε «ανεύθυνη και κατακριτέα».

Στον ΟΗΕ, οι ΗΠΑ μπλόκαραν με βέτο ψήφισμα για κατάπαυση του πυρός, παρά την υποστήριξη όλων των υπόλοιπων 14 μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 με 1.219 νεκρούς στην ισραηλινή πλευρά, έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 65.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Ο ΟΗΕ έχει ήδη κηρύξει λιμό σε τμήματα της Γάζας, κάτι που το Ισραήλ αρνείται.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP, BBC