Η Πολωνία σήκωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στη δυτική Ουκρανία – Συνέρχεται το ΝΑΤΟ

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν νωρίς το Σάββατο για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε η Ρωσία με στόχο τη δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainę, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca… pic.twitter.com/VdT9BopGgD — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 20, 2025

Συνέρχεται το ΝΑΤΟ την ερχόμενη εβδομάδα

Η κίνηση της Βαρσοβίας έρχεται μετά τις καταγγελίες για παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία, χθες Παρασκευή.

Η χώρα της Βαλτικής έκανε λόγο για παραβίαση «θράσους άνευ προηγουμένου» από τρία ρωσικά μαχητικά και πρόσθεσε πως ζήτησε από το NATO, του οποίου είναι κράτος μέλος, να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, του ιδρυτικού κειμένου της στρατιωτικής συμμαχίας, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής σε βάρος κάποιου από τα μέλη της.

Η συμμαχία θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε ικανοποίηση για τη «γρήγορη και αποφασιστική» απάντηση που δόθηκε. «Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό Μίχαλ Κρίστεν.

Διαψεύδει η Μόσχα

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαψεύδει ότι τα τρία μαχητικά του παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας: «Τη 19η Σεπτεμβρίου (…) τρία ρωσικά καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρέλια προς αεροδρόμιο στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ,», ρωσικό θύλακο ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

«Η πτήση εκτυλίχτηκε με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου, χωρίς να παραβιαστούν τα σύνορα άλλον κρατών, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα μέσα ελέγχου» του εναέριου χώρου», συνέχισε.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε.

Κατά την ίδια πηγή, τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από «ουδέτερα (σ.σ. διεθνή) ύδατα στη Βαλτική θάλασσα και σε απόσταση τριών και πλέον χιλιομέτρων από την (εσθονική) νήσο Βάιντλο», στον Κόλπο της Φινλανδίας.