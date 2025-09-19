Logo Image

Ζελένσκι: Η ρωσική εισβολή στην Εσθονία είναι μια νέα απαράδεκτη αποσταθεροποίηση

REUTERS/Annegret Hilse

«Απαιτείται ισχυρή δράση, τόσο από κοινού όσο και από τις χώρες μεμονωμένα», τόνισε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η ρωσική εισβολή στον εναέριο χώρο της Εσθονίας συνιστά ένα νέο απαράδεκτο μέτρο αποσταθεροποίησης από τη Μόσχα δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «σκανδαλώδες».

«Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν ξανά τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, αυτή τη φορά στην Εσθονία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η ρωσική αποσταθεροποίηση επεκτείνεται σε νέες χώρες και σε νέες κατευθύνσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Πρόκειται για μια συστηματική εκστρατεία που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ευρώπης, κατά του ΝΑΤΟ, κατά της Δύσης. Και αυτό απαιτεί μια συστηματική απάντηση», δήλωσε ο Ζελένσκι, ζητώντας «ισχυρά μέτρα».

«Απαιτείται ισχυρή δράση, τόσο από κοινού όσο και από τις χώρες μεμονωμένα», τόνισε.

