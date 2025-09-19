ΝΑΤΟ, Ουκρανία, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία καταγγέλλουν την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στην Εσθονία

Την ικανοποίηση του για τη «γρήγορη και αποφασιστική» απάντηση που δόθηκε μετά την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

«Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό Μίχαλ Κρίστεν.

I’ve just spoken with the Estonian PM @KristenMichalPM about the Russian air space violation today. NATO’s response under Eastern Sentry was quick and decisive. — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 19, 2025

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες, κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας για διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.

Η Ουκρανία κατήγγειλε την «κλιμάκωση» εκ μέρους της Ρωσίας μετά την αναχαίτιση τριών ρωσικών MiG-31 από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, αφότου τα ρωσικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. «Η εισβολή συνιστά νέα κλιμάκωση από τη Ρωσία και άμεση απειλή για τη διατλαντική ασφάλεια», έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στην πλατφόρμα X. «Όσο δεν λαμβάνει μια πραγματικά σθεναρή απάντηση, θα γίνεται μόνο πιο αλαζονική και επιθετική» συμπλήρωσε.

Today’s incursion of three Russian fighter jets into Estonian airspace is another Russian escalation and a direct threat to transatlantic security. Ukraine stands with Estonia in the face of Russia’s reckless intimidation. I agree with my Estonian friend @Tsahkna that… https://t.co/xgWvhxCP5k — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) September 19, 2025

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί, μετά την αναχαίτιση ρωσικών αεροσκαφών που, σύμφωνα με την Εσθονία, παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σε μια «θρασεία» εισβολή. Ο Βάντεφουλ πρόσθεσε ότι η παραβίαση του εσθονικού εναερίου χώρου από τη Ρωσία είναι απαράδεκτη και ότι η Εσθονία έχει την πλήρη αλληλεγγύη της Γερμανίας. “Με την άμεση αναχαίτιση των ρωσικών αεροσκαφών, αποδεικνύουμε ότι το NATO είναι πάντα έτοιμο να αμυνθεί”, έγραψε ο Βάντεφουλ στο X.

Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Dieses Prinzip der @NATO hat nichts an Aktualität eingebüßt. Das zeigt die inakzeptable Verletzung estnischen Luftraums durch Russland heute in aller Klarheit. 1/2 — Johann Wadephul (@AussenMinDE) September 19, 2025

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι η παραβίαση από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη του εναερίου χώρου της Εσθονίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ σήμερα, ήταν η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες.

«Η τελευταία απερίσκεπτη και επικίνδυνη δραστηριότητα της Ρωσίας είναι η τρίτη παραβίαση του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ τις τελευταίες ημέρες», έγραψε ο Χίλι στην πλατφόρμα Χ. «Ωστόσο η επιθετικότητα του Πούτιν χρησιμεύει μόνο στην ενίσχυση της ενότητας του ΝΑΤΟ και της αποφασιστικότητάς μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας».

This is yet another edition of the Putin playbook. Russia’s latest reckless and dangerous activity is the third violation of NATO airspace in recent days. But Putin’s aggression only serves to strengthen the unity of NATO and our resolve to stand with Ukraine. — John Healey (@JohnHealey_MP) September 19, 2025

Η Γαλλία, η οποία διαθέτει στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, που έχει τη βάση της στην Εσθονία, χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις εισβολές ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών στις χώρες της Βαλτικής.

«Η εισβολή αυτή στην Εσθονία είναι πρωτοφανής εδώ και 20 και πλέον χρόνια», έγραψε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.