Χάκαμπι: Οι ΗΠΑ έχουν συνομιλήσει με κράτη του Κόλπου για τη μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με τα αραβικά κράτη του Κόλπου σχετικά με την πιθανότητα να μπορούν να διοικήσουν τη Γάζα μόλις τελειώσει ο πόλεμος, δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters ο πρέσβης των ΗΠΑ, Μάικ Χάκαμπι.

Ο Χάκαμπι δήλωσε ότι υπήρξαν συζητήσεις γύρω από μια προσωρινή δομή διακυβέρνησης που θα περιλαμβάνει τα αραβικά κράτη του Κόλπου, ενδεχομένως με τις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν εποπτικό ρόλο, με μια απόφαση για μια μόνιμη ρύθμιση που θα γίνει αργότερα.

«Είναι μια συζήτηση. Δεν είναι κάτι που έχει γίνει δεκτό από την κυβέρνηση, από το Ισραήλ, από κανέναν. Δεν γνωρίζω τίποτα που να είναι έτοιμο για υπογραφή», είπε.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, το Ισραήλ δεν έχει περιγράψει με σαφήνεια πώς θέλει να κυβερνάται η Γάζα, αν και υπάρχει ευρεία διεθνής συναίνεση ότι η ένοπλη οργάνωση Χαμάς, η οποία έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό από την πολιορκία του Ισραήλ, δεν μπορεί να παραμείνει επικεφαλής.

«Ασαφής» η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας

Ο Χάκαμπι δεν ανέφερε πότε πραγματοποιήθηκαν οι συνομιλίες ή ποια κράτη του Κόλπου συμμετείχαν. Τα κράτη του Κόλπου δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας.

Το Reuters ανέφερε τον Ιανουάριο ότι τα ΗΑΕ είχαν συζητήσει με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τη συμμετοχή τους σε μια προσωρινή διοίκηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, η οποία θα περιλάμβανε την Παλαιστινιακή Αρχή. Τον Μάιο, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν συζητήσει ξεχωριστά την πιθανότητα να ηγηθούν οι ίδιες μιας προσωρινής διοίκησης μετά τον πόλεμο.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ασκεί περιορισμένη πολιτική εξουσία στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη και αναγκάστηκε να φύγει από τη Γάζα από τη Χαμάς το 2007, δήλωσε ότι είναι έτοιμη να κυβερνήσει τη Γάζα με διεθνή υποστήριξη.

Αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιτίθεται στην εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής και έχει δηλώσει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ παλαιστινιακό κράτος. Η δημιουργία ενός τέτοιου κράτους είναι μία από τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει τα ΗΑΕ για τη συμμετοχή τους σε ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

Ο Νετανιάχου έχει επίσης δηλώσει ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον συνολικό έλεγχο ασφαλείας παράλληλα με μια πολιτική διοίκηση υπό αραβική ηγεσία. Άλλοι στον δεξιό συνασπισμό του, ωστόσο, θέλουν να προσαρτήσουν τη Γάζα. Ο Χάκαμπι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν σε κανένα σχέδιο με την Παλαιστινιακή Αρχή εάν αυτή συνεχίσει να καταβάλλει πληρωμές σε άτομα και οικογένειες που εμπλέκονται σε αυτό που οι ΗΠΑ αποκαλούν τρομοκρατικές ενέργειες.

«Γιατί να πιέσουμε κάτι που παραβιάζει τον δικό μας νόμο; Δεν πρόκειται ποτέ να το κάνουμε αυτό», είπε σε μια συνέντευξη.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος θέλει να προσαρτήσει τη Γάζα, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ για το πώς θα διαιρεθεί η Γάζα μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Ο Χάκαμπι είπε ότι δεν γνώριζε τέτοιες συνομιλίες.

Η Χαμάς αρνείται να συζητήσει τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς έχει παραδεχτεί ότι δεν θα κυβερνά πλέον μετά τον πόλεμο, αλλά αρνήθηκε να συζητήσει τον αφοπλισμό.

«Πρέπει να τα παρατήσουν. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να πιστεύουν ότι έχουν μέλλον», δήλωσε ο Χάκαμπι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας, όπου έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Ο στρατός λέει ότι χιλιάδες μαχητές βρίσκονται στην πόλη και διέταξε τον πληθυσμό να φύγει, αναμένοντας έντονες μάχες.

Εν μέσω της αυξανόμενης διεθνούς κατακραυγής, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την Τρίτη τα γεγονότα «φρικτά» και δήλωσε ότι ο πόλεμος ήταν ηθικά, πολιτικά και νομικά απαράδεκτος.

Ο Χάκαμπι είπε επίσης ότι ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ εργαζόταν πάνω σε ένα σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα, αν και δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες. Ο Μπλερ συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα. Το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ερωτηθείς ποιο μήνυμα μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, ο Χάκαμπι είπε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι «το Ισραήλ πρέπει να κάνει ό,τι πρέπει για να πάρει πίσω τους ομήρους του και να τερματίσει τον πόλεμο».

Το Ισραήλ λέει ότι περίπου 20 όμηροι είναι ακόμα ζωντανοί στη Γάζα, αφού συνελήφθησαν στην επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο. Πιστεύεται επίσης ότι οι μαχητές κρατούν τα πτώματα 28 νεκρών ομήρων.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας από τότε που ο Νετανιάχου διέταξε τον στρατό στις 8 Αυγούστου να αναλάβει τον έλεγχο εκεί, αλλά ένας μεγαλύτερος αριθμός έχει παραμείνει, είτε σε κατεστραμμένα σπίτια ανάμεσα στα ερείπια είτε σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς σκηνών.

