Κρίσιμες για τον κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Πράγα εν μέσω διαρκούς κλιμάκωσης στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη είναι οι βουλευτικές εκλογές στις 3-4 Οκτωβρίου στην Τσεχία.

Οι φιλελεύθεροι φοβούνται ότι μια πιθανή νίκη του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος ANO υπό τον Αντρέι Μπάμπι θα μπορούσε να στρέψει την Πράγα προς την κατεύθυνση της Μόσχας. Ο Μπάμπις, που θεωρείται φαβορί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αρνείται αυτή την πιθανότητα και αναφέρει ως παράδειγμα ότι δεν σχεδιάζει να άρει την απαγόρευση στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης που έχουν υποστεί κυρώσεις από την ΕΕ.

Η διευκρίνηση αυτή έγινε καθώς ένας από τους αντιπροέδρους του ANO, ο Ράντεκ Βοντράτσεκ, υπαινίχθηκε την απεμπλοκή των ρωσικών καναλιών σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο. Ο Βοντράτσεκ, μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε ο Οργανισμός για την Υπεράσπιση της Ελευθερίας του Λόγου, είχε υποστηρίξει ότι «οι απαγορεύσεις αυτές τις μέρες είναι απλώς ηλίθιες».

«Δεν με νοιάζει τι είπε ο Βοντράτσεκ. Δεν το άκουσα καν. Αλλά σίγουρα δεν σχεδιάζουμε ούτε υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο. Είναι εντελώς ανοησία. Αν κάποιος θέλει να προωθήσει τέτοιες ανόητες ιδέες, σίγουρα δεν θα το κάνει εντός του κινήματος ANO», δήλωσε ο Μπάμπις στο POLITICO.

Υπάρχουν φόβοι μεταξύ των φιλελεύθερων κομμάτων ότι σε περίπτωση που ο Μπάμπις κερδίσει τις τσεχικές εκλογές στις 3-4 Οκτωβρίου και γίνει ξανά πρωθυπουργός, η Πράγα θα ενταχθεί στη Βουδαπέστη και την Μπρατισλάβα σε ένα φιλορωσικό μπλοκ στην καρδιά της Ευρώπης.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των RT, Sputnik, Russia 24, RTR Planeta και TV Centre που υποστηρίζονται από το Κρεμλίνο, απαγορεύτηκαν βάσει κυρώσεων της ΕΕ μετά την ολοκληρωτική εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία στις αρχές του 2022.