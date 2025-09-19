Ο Λέων ΙΔ απορρίπτει το σχέδιο για Πάπα με Τεχνητή Νοημοσύνη

Πρόταση για τη δημιουργία μιας εκδοχής τεχνητής νοημοσύνης του εαυτού του φαίνεται ότι απέρριψε ο Πάπας Λέων ΙΔ, όπςω ανέφερε ο ίδιος, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια τεχνολογία θα μπορούσε να θέσει σοβαρά σε κίνδυνο την ανθρώπινη ταυτότητα.

Ο Πάπας αποκάλυψε ότι κάποιος ζήτησε την άδειά του να δημιουργήσει έναν «τεχνητό πάπα» για να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να έχει προσωπικό κοινό.

«Αυτός ο πάπας τεχνητής νοημοσύνης θα τους έδινε απαντήσεις στις ερωτήσεις τους και είπα: «Δεν πρόκειται να το εγκρίνω αυτό», δήλωσε ο Λέων στη δημοσιογράφο και συγγραφέα Ελίζ Άλεν. «Αν υπάρχει κάποιος που δεν πρέπει να εκπροσωπείται από ένα avatar, θα έλεγα ότι ο πάπας βρίσκεται ψηλά στη λίστα».

Από την εκλογή του τον Μάιο, ο Λέων ΙΔ έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία του για τον πιθανό αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανθρωπότητα, ιδίως για την ευημερία των παιδιών και των νέων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης τηλεφωνικής του επικοινωνίας με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στις 15 Μαΐου, ο ποντίφικας συζήτησε τη συνεργασία με την ιταλική κυβέρνηση «για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης που είναι ηθική και υπηρετεί την ανθρωπότητα».

Στη συνέντευξη, ο ποντίφικας προειδοποίησε επίσης για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απασχόληση και την ταυτότητα.

«Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια έχει μια πολύ σημαντική σχέση με την εργασία που κάνουμε», είπε. «Αν αυτοματοποιήσουμε ολόκληρο τον κόσμο και μόνο λίγοι άνθρωποι έχουν τα μέσα… υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα που έρχεται στο μέλλον» συμπλήρωσε.