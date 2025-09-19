Logo Image

WSJ: Συνομιλίες ΗΠΑ-Ταλιμπάν για επαναφορά αντιτρομοκρατικών δυνάμεων σε αφγανική βάση

Κόσμος

REUTERS/Mohammad Ismail/File Photo

Τι αναφέρει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συζητήσεις με τους Ταλιμπάν σχετικά με την επαναφορά μιας μικρής στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην αεροπορική βάση Μπαγκράμ του Αφγανιστάν ως σημείο εκκίνησης για αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, ανέφερε την Παρασκευή η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε επίσης ότι οι συνομιλίες – με επικεφαλής τον Ειδικό Απεσταλμένο για την αντιμετώπιση των ομήρων Άνταμ Μπόλερ – περιλαμβάνουν μια πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων, μια πιθανή οικονομική συμφωνία και μια συνιστώσα ασφαλείας.

Πηγή: Reuters

