Αντόνιο Ταγιάνι: Ο Πούτιν δεν πρέπει να συνεχίσει τις προκλήσεις

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας «κανείς δεν φοβάται τη Ρωσία, αλλά πρέπει να εργαστούν, όλοι, με στόχο την οικοδόμηση της ειρήνης»

«Ο Πούτιν δεν πρέπει να συνεχίσει τις προκλήσεις. Η ιστορία αυτή έφερνε αποτελέσματα όταν υπήρχε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, κάνουν πάντα τα ίδια πράγματα, για να ελέγξουν την αντίδραση του ΝΑΤΟ, της Δύσης και της Ευρώπης», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σχολιάζοντας την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από μέρους τριών ρωσικών μαχητικών και την απώθησή τους από ιταλικά F- 35.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας «κανείς δεν φοβάται τη Ρωσία, αλλά πρέπει να εργαστούν, όλοι, με στόχο την οικοδόμηση της ειρήνης». «Το ζητούμενο πρέπει να είναι η ειρήνη και όχι -ασφαλώς- ο πόλεμος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ταγιάνι, παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και αναφέρθηκε στο σχέδιο της Αιγύπτου για τη Γάζα, ως βάση για την επανέναρξη του διπλωματικού διαλόγου.

