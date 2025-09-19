Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο: «Ανυπομονώ να τον δω»

Υστερα από 6 χρόνια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφει (στις 25 Σεπτεμβρίου) στον Λευκό Οίκο, προσκεκλημένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ αναφέρει:

«Χαίρομαι που θα φιλοξενήσω τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Εργαζόμαστε πάνω σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και μιας συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, οι οποίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ είχαμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25!».

Η τελευταία συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο το 2019

Ο Ερντογάν επισκέφθηκε τελευταία φορά τον Λευκό Οίκο το 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ.

Παρά τους στενούς προσωπικούς δεσμούς μεταξύ των δύο, η περίοδος 2017-21, χαρακτηρίστηκε επίσης από τεταμένες διμερείς σχέσεος λόγω των Κούρδων στη Συρία αλλά και εξαιτίας των δεσμών της Άγκυρας με τη Μόσχα.

Η Αγκυρα εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ το 2019 αγοράζοντας ρωσικά συστήματα πυραυλικής άμυνας S-400. Σε απάντηση, η Ουάσιγκτον ακύρωσε προγραμματισμένη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία και την απέκλεισε από το κοινό πρόγραμμα παραγωγής των αεροσκαφών.

Στη συνέχεια, ωστόσο η Τουρκία πέτυχε το deal για την αγορά αεροσκαφών F-16.

Καταγγελία για μυστική συνάντηση με τον υιό Τραμπ

Η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν συμβαίνει σε χρονική στιγμή που ο Οζγκιούρ Οζέλ, ηγέτης της αντιπολίτευσης (CHP), προχώρησε στην καταγγελία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου των ΗΠΑ , συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη «το περασμένο Σάββατο».

Ο Οζέλ έκανε τον παραπάνω ισχυρισμό κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του CHP την Τετάρτη.

Ισχυρίστηκε ότι ο υψηλός επισκέπτης εμφανίστηκε στο προεδρικό ημερολόγιο ως «επιχειρηματίας»

«Ενώ η Παλαιστίνη αιμορραγεί, κάνουν δουλειές με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπινγκ», δήλωσε ο Οζέλ στη συγκέντρωση.

«Σχετικά με το παλαιστινιακό ζήτημα, ο Ερντογάν προσποιείται ότι επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν λέει λέξη εναντίον του πραγματικού προστάτη του θέματος, τον νΤραμπ», πρόσθεσε.

Ανάλογη πληροφορία μεταδίδει και το Middle East Eye ότι ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.

Η τουρκική προεδρία δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει μια τέτοια συνάντηση Ντολμάμπαχτσε.

Επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια μια επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη.

Με πληροφορίες από Reuters, Turkish Minute