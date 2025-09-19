Η Λευκορωσία απελαύνει Τσέχο διπλωμάτη σε απάντηση στις κατηγορίες της Πράγας για κατασκοπεία

Διπλωματικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στο βασικό σύμμαχο της Ρωσίας στην ανατολική Ευρώπη, τη Λευκορωσία και τις χώρες του ΝΑΤΟ στην κεντρική Ευρώπη.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας κάλεσε έναν ανώτερο Πολωνό διπλωμάτη και διέταξε έναν Τσέχο διπλωμάτη να εγκαταλείψει τη χώρα εντός 72 ωρών, σε μια κίνηση οφθαλμός αντί οφθαλμού που έρχεται μετά την απέλαση Λευκορώσων διπλωματών από τις δύο χώρες για λόγους κατασκοπείας νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών στο Μινσκ ανέφερε ότι «η τρέχουσα κατάσταση έχει προκληθεί από τα χρόνια καλλιέργειας μιας προκατειλημμένης στάσης απέναντι στη Λευκορωσία από τις τσεχικές αρχές».

Οι τσεχικές και πολωνικές αρχές απέλασαν Λευκορώσους διπλωμάτες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης καταστολής ενός ευρωπαϊκού κατασκοπευτικού δικτύου που αποτελείται από πράκτορες της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας KGB της Λευκορωσίας, όπως αποκαλύφθηκε από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας. Σύμφωνα με την τσεχική υπηρεσία πληροφοριών (BIS), η Λευκορωσία κατάφερε να δημιουργήσει ένα τέτοιο κατασκοπευτικό δίκτυο επειδή οι διπλωμάτες της μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία αυτές τις εχθρικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, πρέπει να περιορίσουμε την κυκλοφορία διαπιστευμένων διπλωματών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία εντός της ζώνης Σένγκεν», δήλωσε ο επικεφαλής της BIS, Μίχαλ Κουντέλκα.

Αυξημένη η ένταση με την Πολωνία

Στην ανακοίνωσή του το λευκορωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες της συζήτησής με τον κληθέντα Πολωνό διπλωμάτη θα αποκαλυφθούν «σε μεταγενέστερη ημερομηνία». «Η πλευρά της Λευκορωσίας θεωρεί ότι αυτό το διπλωματικό περιστατικό έχει κλείσει. Σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, η Λευκορωσία θα απαντήσει κατάλληλα. Αυτή η θέση έχει κοινοποιηθεί στη Βαρσοβία και την Πράγα» αναφέρετε στην ανακοίνωση.

Η Βαρσοβία έκλεισε τα σύνορά της με τη Λευκορωσία τη νύχτα της 11ης προς 12η Σεπτεμβρίου, σε απάντηση στις μεγάλης κλίμακας κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας «Zapad». Οι ασκήσεις ξεκίνησαν λίγο μετά από μια άνευ προηγουμένου εισβολή τουλάχιστον 19 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, η οποία έθεσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ σε υψηλή επιφυλακή.

Η Λευκορωσία της οποίας ηγείται ο αυταρχικός προέδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν, επέτρεψε στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει το έδαφος της ως ορμητήριο για την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και αργότερα επέτρεψε την ανάπτυξη ρωσικών τακτικών πυρηνικών πυραύλων.