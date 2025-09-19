Επίσημο αίτημα της Εσθονίας για διαβουλεύσεις στα πλαίσια του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Η Εσθονία υπέβαλε επίσημο αίτημα για διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, σχετικά με την παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κρίστεν Μίκαλ.

Σε ανάρτησή του στο X, επιβεβαίωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και αναχαιτίστηκαν από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, προτού «αναγκαστούν να απομακρυνθούν».

This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace. NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee. Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025

Συγκεκριμένα ο Εσθονός πρωθυπουργός ανέφερε:

«Σήμερα το πρωί, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Μαχητικά του ΝΑΤΟ αντέδρασαν και τα ρωσικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν. Μια τέτοια παραβίαση είναι απολύτως απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις του ΝΑΤΟ βάσει του Άρθρου 4».

Διαβάστε επίσης: