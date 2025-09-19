Logo Image

Επίσημο αίτημα της Εσθονίας για διαβουλεύσεις στα πλαίσια του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Κόσμος

Επίσημο αίτημα της Εσθονίας για διαβουλεύσεις στα πλαίσια του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

shutterstock

Η Εσθονία υπέβαλε επίσημο αίτημα για διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, σχετικά με την παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κρίστεν Μίκαλ.

Σε ανάρτησή του στο X, επιβεβαίωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και αναχαιτίστηκαν από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, προτού «αναγκαστούν να απομακρυνθούν».

Συγκεκριμένα ο Εσθονός πρωθυπουργός ανέφερε:

«Σήμερα το πρωί, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Μαχητικά του ΝΑΤΟ αντέδρασαν και τα ρωσικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν. Μια τέτοια παραβίαση είναι απολύτως απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις του ΝΑΤΟ βάσει του Άρθρου 4».

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube