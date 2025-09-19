Λαμπερές σήμερα, αποκρουστικές σε 25 χρόνια – Πώς θα μοιάζουν οι influencers το 2050 – Το μοντέλο Ava

Κάτι σαν το γοτθικό διήγημα του Όσκαρ Ουάιλντ «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» του 1890 στην εποχή των social media… Γκλάμορους προσωπικότητες, των οποίων οι επιλογές, με το πέρασμα του καιρού τις παραμορφώνουν. Η αναζήτηση της αισθητικής τελειότητας από τους αστέρες των κοινωνικών μέσων μπορεί να τους κάνει στο τέλος της ημέρας αποκρουστικούς.

Οι ειδικοί του ιστότοπου τυχερών παιχνιδιών Casino.org σχεδίασαν ένα γκροτέσκο μοντέλο για το πώς θα μοιάζουν οι influencers το 2050. Mε κηλίδες στο δέρμα, καμπούρα, χρόνιους πόνους στον αυχένα και λιγότερα μαλλιά.

«Αν και η καριέρα τους είναι φαντασμαγορική, μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Οι πιέσεις των προτύπων ομορφιάς και η ασταμάτητη δημιουργία περιεχομένου μπορούν να έχουν εμφανείς επιπτώσεις τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό», αναφέρουν οι ειδικοί.

Για να απεικονίσει τα σημάδια, το Casino.org δημιούργησε την Ava, μια ψηφιακή φιγούρα με εμφανείς τις επιπλοκές από τη δημιουργία περιεχομένου επί σειρά ετών.

Από τα ατελείωτα ταξίδια για προώθηση εμπορικών σημάτων μέχρι την καθημερινή διαδικασία της χρήσης φίλτρων και των φωτογραφήσεων, ο τρόπος ζωής των influencers, επιφέρει σοβαρές βλάβες.

«Με βάση ιατρικές έρευνες, η εμφάνιση της Ava είναι το απότοκο των συνηθειών των influencers», σύμφωνα με το Casino.org.

Η καμπούρα του Instagram

Ο καθιστικός τρόπος ζωής των influencer, που είναι κολλημένοι στις οθόνες για ώρες, θα καταλήξει σε μπούμερανγκ. Οι ώμοι της Ava είναι «στρογγυλεμένοι», ενώ έχει προκληθεί μία μόνιμη κλίση του κεφαλιού προς τα εμπρός. Και όχι μόνο. Οι πόνοι στον αυχένα, γνωστοί ως «tech neck», μετατρέπονται σε χρόνιους.

«Η συχνή χρήση του smartphone μπορεί να οδηγήσει σε μη ορθή στάση του αυχένα ή στην ανάπτυξη μυοσκελετικών διαταραχών», έγραψαν οι ειδικοί στο περιοδικό Interdisciplinary Neurosurgery.

«Αυτή η κάμψη μπορεί να αυξήσει τον πόνο στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και να προκαλέσει μυϊκή καταπόνηση σε τμήματα της αυχενικής μοίρας», πρόσθεσαν.

Γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό, δεδομένου ότι οι influencers εργάζονται έως και 90 ώρες την εβδομάδα.

Ψηφιακή γήρανση

Η Ava παράλληλα «παραπονιέται» για ερεθισμούς, φλεγμονές και κηλίδες στο δέρμα της λόγω της καθημερινής χρήσης μακιγιάζ, συχνής αλλαγής προϊόντων περιποίησης του δέρματος και συνεχούς εφαρμογής καλλυντικών.

Αυτό συμβαίνει εν μέσω της αύξησης του αριθμού των influencers, που συρρέουν στην Τουρκία για να υποβληθούν σε φθηνές αισθητικές επεμβάσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ατυχήματα ή ακόμα και θάνατο.

Βέβαια δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση για να καταστρέψουν το δέρμα τους. Η μακροχρόνια έκθεση σε ring lights και οθόνες μπορεί να επιταχύνει τις αλλαγές στη χρωστική του δέρματος, τις ρυτίδες και τις χρόνιες φλεγμονές – μια κατάσταση γνωστή ως ψηφιακή γήρανση.

Σύνδρομο όρασης του υπολογιστή και influencer-somnia

Εξάλλου, οι πολλές ώρες του livestreaming επιβαρύνουν τα μάτια. Γνωστή στους ιατρικούς κύκλους ως ψηφιακή κόπωση των ματιών ή σύνδρομο όρασης υπολογιστή, η πάθηση παρουσιάζει συμπτώματα που κυμαίνονται από συνεχή ερυθρότητα και ξηρότητα έως θολή όραση, βαθείς μαύρους κύκλους και πρησμένες «σακούλες» κάτω από τα μάτια, όπως φαίνεται στο μοντέλο Ava.

Η συνεχής έλεγχος του περιεχομένου και η αλληλεπίδραση με τους θαυμαστές μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έλλειψη ύπνου (influencer-somnia ) λόγω της αυξημένης αδρεναλίνης και του μπλε φωτός που εκπέμπεται από τις οθόνες και διαταράσσει τον κιρκαδικό ρυθμό.

Πρησμένα μάγουλα κι ένα μυτερό «σαγόνι μάγισσας»

Η Ava έχει να επιδείξει ένα ανώμαλο και παραμορφωμένο πρόσωπο από χρόνια χρήσης ενέσιμων υλικών.

Το «υπερβολικό διορθωτικό αποτέλεσμα των fillers έχει ως αποτέλεσμα πρησμένα μάγουλα, ένα μυτερό «σαγόνι μάγισσας» και μια επιτηδευμένη δομή προσώπου», σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Αραίωση των μαλλιών

Η συνεχής εμμονή των influencers με τα μαλλιά τους και η χρήση extensions μπορεί επίσης, κατά ειρωνικό τρόπο, να προκαλέσει «τοπική φαλάκρα, υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών και γενική αραίωση των μαλλιών που είναι δύσκολο να αντιστραφεί», σύμφωνα με τον ιστότοπο.

«Το βάρος των εξτένσιονς και το συνεχές τράβηγμα των τριχοθυλακίων μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη απώλεια μαλλιών», προειδοποίησε η δερματολόγος και ειδικός στην αλωπεκία Aamna Adel σε ένα βίντεο, σύμφωνα με το Casino.org.

