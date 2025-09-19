Συνάντηση Τραμπ – Σι στη Σεούλ φέρνει το deal για το Tik Tok

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στην Νότια Κορέα τον επόμενο μήνα και θα ταξιδέψει στην Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους για μια σύνοδο κορυφής, καθώς οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην πρώτη τους συνάντηση από το 2019.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο πρόεδρο την Παρασκευή, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές ενέκριναν μια συμφωνία ώστε οι αμερικανικές δραστηριότητες της κινεζικής εφαρμογής TikTok να πουληθούν σε Αμερικανούς επενδυτές.

«Συμφώνησα επίσης με τον Πρόεδρο Σι να συναντηθούμε στη Σύνοδο APEC στη Νότια Κορέα, ότι θα πάω στην Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Σι θα επισκεφθεί επίσης τις ΗΠΑ σε μια «κατάλληλη στιγμή».

Ο ίδιος είπε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία — μόλις η δεύτερη από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο— ήταν «πολύ παραγωγική».

Το κινεζικό πρακτορείο Xinhua χαρακτήρισε τη συνομιλία «θετική», αλλά δεν επιβεβαίωσε ότι υπήρξε συμφωνία για το TikTok, κάνοντας λόγο για «διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες ώστε να επιλυθεί σωστά το ζήτημα».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι υπήρξε πρόοδος σε θέματα που εκτείνονται από το εμπόριο και τη φαιντανύλη έως την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Προς νέα συνάντηση Τραμπ και Σι μετά από πέντε χρόνια

Οι Financial Times μετέδωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι η Κίνα είχε απευθύνει επίσημη πρόσκληση στον Τραμπ να συναντήσει τον Σι στο Πεκίνο, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει, καθώς οι δύο πλευρές παρέμεναν μακριά από μια συμφωνία για τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου και τον περιορισμό της ροής πρώτων υλών φαιντανύλης από την Κίνα.

Άτομο με γνώση των συνομιλιών Ουάσινγκτον–Πεκίνου δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πίεζαν τον Τραμπ να συναντηθεί με τον Σι στη σύνοδο της APEC στις 31 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα, αντί να επισκεφθεί το Πεκίνο φέτος.

Η τελευταία φορά που οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί ήταν στη σύνοδο G20 στην Ιαπωνία το 2019.

Τραμπ: «Μου αρέσει το Tik Tok – Με βοήθησε να εκλεγώ»

Το σχόλιο του Τραμπ για το TikTok ήρθε τέσσερις ημέρες μετά τις συνομιλίες Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων στη Μαδρίτη, όπου — σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ — προέκυψε μια «πλαίσιο-συμφωνία» για το TikTok, την οποία θα συζητούσαν οι δύο πρόεδροι στην τηλεφωνική τους επικοινωνία.

Το TikTok αντιμετώπιζε την απειλή πανεθνικής απαγόρευσης στις ΗΠΑ, μετά την ψήφιση νομοθεσίας πέρυσι που απαιτούσε από την κινεζική ιδιοκτήτρια εταιρεία ByteDance να εκχωρήσει τις αμερικανικές δραστηριότητές της, λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.

«Μου αρέσει το TikTok», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη. «Με βοήθησε να εκλεγώ».

Με πληροφορίες από Financial Times