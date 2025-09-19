Logo Image

Αντόνιο Κόστα: Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν την 1η Οκτωβρίου την απάντηση στις παραβιάσεις του εναέριου της χώρου από τη Ρωσία

Κόσμος

REUTERS/Florence Lo

Με αφορμή και την σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τη «συλλογική τους απάντηση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ειδικότερα, ο Αντόνιο Κόστα σημειώνει σε ανάρτησή του:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει σθεναρά την αλληλεγγύη της προς την Εσθονία.

Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποτελεί άλλη μια απαράδεκτη πρόκληση.

Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής μας πλευράς, εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εντατικοποίησης της πίεσης στη Ρωσία.

Θα εξετάσουμε τη συλλογική μας απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου».

