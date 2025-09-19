Eσθονία: Μαχητικά του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν τα ρωσικά αεροσκάφη

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν τα ρωσικά MIG – 31 που παραβίασαν το απόγευμα της Παρασκευής τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Εκπρόσωπος της Συμμαχίας δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ απάντησε αμέσως και αναχαίτισε τα ρωσικά αεροσκάφη», ενώ πρόσθεσε: «Είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά».

Τον περιστατικό παραβίασης του εναερίου χώρου της Εσθονίας έγινε από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31. Εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο, χωρίς να έχουν λάβει άδεια, και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά, όπως κατήγγειλε η κυβέρνηση της Εσθονίας.

Ο Εσθονός υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για ένα «άνευ προηγουμένου, στυγνό» περιστατικό.

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εσθονικό εναέριο χώρο τέσσερις φορές ήδη φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου θρασεία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα.

«Οι συνεχώς αυξανόμενες δοκιμασίες των συνόρων και η επιθετικότητα της Ρωσίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Εσθονία δήλωσε ότι επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στον Ρώσο διπλωμάτη.

Κάλας: Ο Πούτιν δοκιμάζει τη Δύση

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σήμερα, είναι μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτησή της στο X.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», συνέχισε.

Το περιστατικό σημειώνεται περίπου μια εβδομάδα αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.