Οι ρωσικές απώλειες στον πόλεμο της Ουκρανίας ξεπέρασαν τους 133.000 νεκρούς

Τα ονόματα 133.117 Ρώσων στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ταυτοποίησε η ρωσική υπηρεσία του BBC, σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και ομάδα εθελοντών.

Όπως αναφέρεται η ταυτοποίηση κατέστη δυνατή με τη χρήση ανοιχτών πηγών όπως δημοσιευμένες νεκρολογίες στον Τύπο, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανακοινώσεις τοπικών αρχών.

Ο αριθμός των νεκρών Ρώσων στρατιωτικών είναι κατά 5.000 μεγαλύτερος από αυτόν που ανακοινώθηκε στην τελευταία αναφορά των συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης, που δημοσιεύθηκε πριν από δύο εβδομάδες, στις 5 Σεπτεμβρίου.

Το 28% των πεσόντων είναι άνθρωποι που υπέγραψαν σύμβαση με τον στρατό μετά την έναρξη του πολέμου. Οι συντάκτες της έρευνας επισημαίνουν ότι το ποσοστό των συμβασιούχων αυξάνεται. Η δεύτερη κατηγορία ως προς το επίπεδο των απωλειών είναι οι κρατούμενοι που εστάλησαν στο μέτωπο από τις φυλακές, επισημαίνεται στην έρευνα.