Γκίντεον Σάαρ: Η διεθνής κοινότητα να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά

Αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα που επιβάλλει κυρώσεις κατά του Ιράν, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «ο στόχος της διεθνούς κοινότητας πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος: να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ποτέ πυρηνικές δυνατότητες».

Η δήλωση του Γκίντεον Σάαρ αποφεύγει να χαιρετίσει ρητά την απόφαση.

Η ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε την επαναφορά εκτεταμένων κυρώσεων κατά του Ιράν, με ισχύ από τις 28 Σεπτεμβρίου.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν προορίζεται για ειρηνικούς σκοπούς.

Ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα θα σήμαινε ότι το πιο επικίνδυνο καθεστώς κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο, υπονομεύοντας δραματικά την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια.

Ο στόχος της διεθνούς κοινότητας πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος: να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ποτέ πυρηνικές δυνατότητες».