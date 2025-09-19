Σι προς Τραμπ: Είμαι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις για το TikTok

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να σταματήσει να επιβάλλει μονομερείς δασμούς, καθώς και ότι χαιρετίζει τις διαπραγματεύσεις για το TikTok, σύμφωνα με μια περίληψη της σημερινής τηλεφωνικής συνομιλίας των ηγετών που μεταδόθηκε από τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Η επίσημη ανακοίνωση χαρακτηρίζει την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία, μετά από τρεις μήνες, μεταξύ των δύο ανδρών ως θετική και εποικοδομητική.

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ζήτημα σχετικά με το εάν οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε συμφωνία για την τύχη της εφαρμογής σύντομων βίντεο TikTok.

«Σχετικά με το TikTok, ο Σι δήλωσε ότι η θέση της Κίνας είναι σαφής: η κινεζική κυβέρνηση σέβεται τη βούληση των εταιρειών και καλωσορίζει τις εταιρείες να διεξάγουν επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις βάσει των κανόνων της αγοράς για την επίτευξη λύσης σύμφωνης με τους κινεζικούς νόμους και κανονισμούς και με μια ισορροπία συμφερόντων», σύμφωνα με την περίληψη της συνάντησης όπως μεταδόθηκε από το Xinhua.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: Reuters