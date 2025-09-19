Logo Image

Κάλας: «Επικίνδυνη πρόκληση» η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά αεροσκάφη

Κάλας: «Επικίνδυνη πρόκληση» η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά αεροσκάφη

Τι ανέφερε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σε ανάρτησή της στο Χ

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σήμερα, είναι μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», συνέχισε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

