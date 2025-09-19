Κάλας: «Επικίνδυνη πρόκληση» η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά αεροσκάφη

«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

I am in close contact with the Estonian government. We will continue to support our member states in strengthening their defences with European resources. Putin is testing the West’s resolve.

We must not show weakness. (2/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», συνέχισε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ