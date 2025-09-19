Ο ΟΗΕ προτείνει το κλείσιμο του UNAIDS το 2026 λόγω των σημαντικών περικοπών στη χρηματοδότηση

Ο φορέας των Ηνωμένων Εθνών που επικεντρώνεται στην πανδημία HIV/AIDS θα μπορούσε να κλείσει μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, καθώς ο ΟΗΕ αναδιαρθρώνεται ενόψει μιας κρίσης χρηματοδότησης, σύμφωνα με έγγραφο του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο.

Το UNAIDS θα «λήξει» μέχρι το τέλος του 2026, αναφέρει το έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, μέρος μιας σειράς προτάσεων του ΟΗΕ προς τα κράτη μέλη, για τις οποίες θα πρέπει να αποφασίσουν. Προσθέτει ότι η εμπειρογνωμοσύνη του UNAIDS θα πρέπει να μεταφερθεί στο ευρύτερο σύστημα του ΟΗΕ το επόμενο έτος.

Ο ΟΗΕ εξορθολογίζεται καθώς αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των περικοπών της εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες έχουν καταστρέψει ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Μεταβατικό σχέδιο

Το UNAIDS ανέφερε σε ανακοίνωσή του σε απάντηση στο έγγραφο ότι είχε ήδη ένα μεταβατικό σχέδιο που θα περιελάμβανε μείωση του προσωπικού κατά 55% βραχυπρόθεσμα και μια αναθεώρηση το 2027 που τελικά θα οδηγούσε στο κλείσιμό του.

Ανέφερε ότι οποιοδήποτε επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα, όπως περιγράφεται στο έγγραφο του ΟΗΕ, το οποίο συντάχθηκε από τον Γενικό Γραμματέα, θα πρέπει να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του UNAIDS.

Τι είναι το UNAIDS

Το UNAIDS ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1996. Από την αναφορά των πρώτων κρουσμάτων HIV πριν από περισσότερα από 40 χρόνια, 88 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί και 42 εκατομμύρια έχουν πεθάνει από ασθένειες που σχετίζονται με το AIDS, ανέφερε.

Ο οργανισμός δήλωσε ότι η ανάπτυξη νέων θεραπειών που σώζουν ζωές και η καλύτερη πρόσβαση στην περίθαλψη οδήγησαν στη μείωση των θανάτων που σχετίζονται με το AIDS στο μισό, από 1,3 εκατομμύρια το 2010 σε 630.000 το 2023. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι σχεδόν το ένα τέταρτο όσων ζουν με HIV δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες και ότι οι νέες μολύνσεις αυξάνονται σε ορισμένες περιοχές.

«Το AIDS δεν έχει τελειώσει. Η παγκόσμια αντιμετώπιση του AIDS έχει ανατραπεί τους τελευταίους μήνες», ανέφερε η δήλωση του UNAIDS, προσθέτοντας ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα εάν ο κόσμος θέλει να επιτύχει τον στόχο της εξάλειψης του AIDS έως το 2030.

Πηγή: Reuters