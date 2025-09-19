Συγκινητική στιγμή: Βρετανοί μετά από 8 μήνες κράτησης από τους Ταλιμπάν αγκαλιάζουν ξανά την κόρη τους

Το ζευγάρι Βρετανών, που απελευθερώθηκε από τους Ταλιμπάν μετά από σχεδόν οκτώ μήνες κράτησης, επανενώθηκε με την κόρη του, ανταλλάσσοντας αγκαλιές μετά την άφιξή του στο Κατάρ, μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης και λύτρωσης.

Ο Πίτερ Ρέινολντς, 80 ετών, και η σύζυγός του Μπάρμπι, 76 ετών, που ζούσαν στο Αφγανιστάν για σχεδόν δύο δεκαετίες, ήταν καθ’ οδόν προς το σπίτι τους όταν σταμάτησαν στις 1 Φεβρουαρίου.

Απελευθέρωση μέσω διαμεσολάβησης

Το ζευγάρι απελευθερώθηκε το πρωί της Παρασκευής μέσω διαμεσολάβησης του Κατάρ και αργότερα προσγειώθηκε στη Ντόχα, όπου τους περίμενε η κόρη τους. Μετά από ιατρικούς ελέγχους, θα ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι το μακροχρόνιο σπίτι τους βρίσκεται στην επαρχία Bamiyan του Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν δήλωσαν ότι το ζευγάρι είχε παραβιάσει τους αφγανικούς νόμους και απελευθερώθηκε μετά από δικαστική διαδικασία — αλλά ποτέ δεν αποκάλυψαν τον λόγο της κράτησής τους.

Συγκινητικές στιγμές στη Ντόχα

Υπήρξαν συγκινητικές στιγμές στη Ντόχα όταν η κόρη τους, Σάρα Εντγουιστλ, συνάντησε τους γονείς της καθώς αποβιβάζονταν από το αεροπλάνο. Αντάλλαξαν μακρές αγκαλιές πριν περπατήσουν μαζί προς το κτίριο του αεροδρομίου.

Λίγο μετά την άφιξη στη Ντόχα, η κα Ρέινολντς δήλωσε ότι ήταν «υπέροχο να βρίσκονται εδώ». Το ζευγάρι είδε επίσης να χαιρετά τους εκπροσώπους του Κατάρ και της Βρετανίας.

Η ανυπομονησία και η ευγνωμοσύνη της οικογένειας

Πριν φτάσουν οι γονείς της, η κ. Εντγουιστλ είπε στους δημοσιογράφους ότι μίλησε μαζί τους τελευταία φορά το Σάββατο και ότι ήταν «έτοιμοι να επιστρέψουν στο σπίτι».

Νωρίτερα, η οικογένεια δήλωσε ότι ένιωθε «κατενθουσιασμένη με ευγνωμοσύνη και ανακούφιση» για την απελευθέρωση του ζευγαριού.

Ανέφεραν ότι ήταν «μια στιγμή τεράστιας χαράς», προσθέτοντας σε ανακοίνωσή τους ότι ήταν «βαθιά ευγνώμονες σε όλους όσοι έπαιξαν ρόλο στην εξασφάλιση της απελευθέρωσής τους».

«Παρότι ο δρόμος για την ανάρρωση θα είναι μακρύς καθώς οι γονείς μας θα ανακτήσουν την υγεία τους και θα περάσουν χρόνο με την οικογένειά τους, σήμερα είναι μια ημέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης».

Η οικογένεια απέδωσε ιδιαίτερη τιμή στην «αταλάντευτη υποστήριξη» των διαμεσολαβητών του Κατάρ, καθώς και στις διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και στην υποστήριξη των ΗΠΑ και του ΟΗΕ.

Η ζωή και το έργο του ζευγαριού στο Αφγανιστάν

Ο Peter και η Barbie Reynolds παντρεύτηκαν στην Καμπούλ το 1970 και πέρασαν τα τελευταία 18 χρόνια διοργανώνοντας ένα φιλανθρωπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που είχε εγκριθεί από τους τοπικούς Ταλιμπάν όταν η ένοπλη ομάδα ανέκτησε την εξουσία το 2021.

Η οικογένεια τους περιγράφει ως άτομα με δια βίου αγάπη για το Αφγανιστάν, κάτι που αποδεικνύεται από την απόφασή τους να παραμείνουν εκεί μετά την κατάληψη της εξουσίας από το αυταρχικό καθεστώς τον Αύγουστο του 2021, όταν πολλοί άλλοι Δυτικοί έφυγαν.

Οι συνθήκες κράτησης και οι ανησυχίες για την υγεία

Η απελευθέρωσή τους ακολουθεί μήνες δημόσιας πίεσης από την οικογένειά τους, η οποία περιέγραψε τις φρικτές συνθήκες κράτησης.

Ο γιος του ζευγαριού, Τζόναθαν Ρέινολντς, είπε τον Ιούλιο ότι ο πατέρας του υπέφερε από σοβαρές σπασμωδικές κρίσεις και η μητέρα του ήταν «μουδιασμένη» λόγω αναιμίας και υποσιτισμού.

«Ο πατέρας μου ήταν δεμένος με δολοφόνους και εγκληματίες», είπε τότε, προσθέτοντας ότι σε κάποιο σημείο κρατήθηκαν σε υπόγειο για έξι εβδομάδες χωρίς ηλιακό φως.

Αντιδρώντας στην είδηση της απελευθέρωσής τους την Παρασκευή, ο κ. Ρέινολντς είπε στο BBC Breakfast: «Δεν μπορώ να περιμένω να τους αγκαλιάσω».

Η κ. Έντγουιστλ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι ο πατέρας της είχε υποστεί μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι χωρίς ιατρική φροντίδα το ζευγάρι ήταν σε κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης.

Μόλις έξι μέρες πριν, μια Αμερικανίδα γυναίκα που κρατήθηκε μαζί τους και αργότερα απελευθερώθηκε δήλωσε στο BBC ότι ήταν «κυριολεκτικά πεθαίνουν» στη φυλακή και ότι «ο χρόνος τελειώνει».

Η Φαίη Χολ, που αφέθηκε ελεύθερη δύο μήνες μετά την κράτησή της, τόνισε ότι η υγεία του ηλικιωμένου ζευγαριού επιδεινώθηκε γρήγορα ενώ ήταν στη φυλακή.

Διαμεσολάβηση και υποστήριξη από το Κατάρ

Ένας αξιωματούχος του Κατάρ είπε στο BBC ότι το ζευγάρι μεταφέρθηκε από την κεντρική φυλακή της Καμπούλ σε μεγαλύτερη εγκατάσταση με καλύτερες συνθήκες κατά το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωσή τους.

Ο αξιωματούχος επίσης ανέφερε ότι η πρεσβεία του Κατάρ στην Καμπούλ τους παρείχε φάρμακα, πρόσβαση σε γιατρό και δυνατότητα επικοινωνίας με την οικογένειά τους ενώ ήταν στη φυλακή.

Οι αξιωματούχοι των Ταλιμπάν υποστήριξαν ότι έλαβαν επαρκή ιατρική περίθαλψη στη φυλακή και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματά τους τηρήθηκαν.

Σχέση Βρετανίας – Ταλιμπάν

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναγνωρίζει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν και έκλεισε την πρεσβεία του στην Καμπούλ όταν η ομάδα επέστρεψε στην εξουσία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η υποστήριξη των Βρετανών υπηκόων στο Αφγανιστάν είναι επομένως «σοβαρά περιορισμένη» και συνιστά να αποφεύγεται κάθε ταξίδι στη χώρα.

Ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι ο Πίτερ και η Μπάρμπι Ρέινολντς παραδόθηκαν στον Ειδικό Απεσταλμένο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Αφγανιστάν, Richard Lindsay, ο οποίος φωτογραφήθηκε με το ζευγάρι στο αεροπλάνο προς το Κατάρ.

Αντίδραση Βρετανών αξιωματούχων

Ο Υπουργός Μέσης Ανατολής του Ηνωμένου Βασιλείου, Χάμις Φάλκονερ, δήλωσε ότι ανακουφίστηκε με την απελευθέρωσή τους, προσθέτοντας: «Ανυπομονώ να επανενωθούν σύντομα με την οικογένειά τους».

Είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε «εργαστεί εντατικά» για την εξασφάλιση της απελευθέρωσής τους, ενώ το Κατάρ «έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την υπόθεση, για το οποίο είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, BBC