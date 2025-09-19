CBS: Στα σκαριά η συνάντηση Τραμπ – Αλ Σαράα στον ΟΗΕ

Σε τελική φάση φαίνεται να εισέρχονται τα σχέδια για μία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον ισχυρό άνδρα της Συρίας Αχμέντ Αλ Σαράα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Την είδηση μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CBS, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά αντίστοιχες αναφορές για πιθανή συνάντηση των δύο ανδρών στον ΟΗΕ.

Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί και τον περασμένο Μάιο στο Ριάντ, στο περιθώριο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

Οπως είχε τότε αναφέρει εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ είχε καλέσει τον Αλ-Σαράα να προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ, ενώ του ζήτησε να συμβάλει στην αποτροπή της αναζωπύρωσης του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) και να «απελάσει Παλαιστίνιους τρομοκράτες» που βρίσκονται στο συριακό έδαφος. Από την πλευρά του, ο Σύρος ηγέτης φέρεται να είχε προσκάλεσε αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν στον πετρελαϊκό και ενεργειακό τομέα της Συρίας.