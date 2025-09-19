10 σεντς ανά βολή – 20 drones το λεπτό: Ο «δολοφόνος» των μη επανδρωμένων, με το όνομα «Απόλλων»

Όλο και μεγαλύτερος αριθμός ρωσικών drones σαρώνουν την Ουκρανία, καθώς η Μόσχα αυξάνει την παραγωγή τους. Την περασμένη εβδομάδα, περισσότερα από δώδεκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, διέσχισαν τα σύνορα με την Πολωνία. Το ΝΑΤΟ έστειλε μαχητικά αεροσκάφη για να τα καταρρίψουν, αλλά πολλά κατάφεραν να περάσουν, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων που ήταν κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ και αφρό.

Το γεγονός ότι τέτοια φθηνά όπλα κατάφεραν να ξεφύγουν από αμυντικά συστήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ στη νέα εποχή των πολεμικών συγκρούσεων.

Αυτό έχει οδηγήσει την Συμμαχία στην επανεξέταση και αναβάθμιση των αμυντικών της συστημάτων.

Αλλά, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: ένα drone κοστίζει από μερικές εκατοντάδες έως δεκάδες χιλιάδες δολάρια, ενώ οι πύραυλοι που το καταρρίπτουν κοστίζουν συχνά εκατομμύρια. Η Ουκρανία έχει δοκιμάσει δίχτυα, κλουβιά και πολυβόλα τοποθετημένα σε φορτηγά, ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη για να αντιμετωπίσει την απειλή.

«Φθηνότερα και πιο αποτελεσματικά»

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι New York Times, σύντομα οι στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ ενδέχεται να έχουν μια νέα λύση: τα λέιζερ.

Ένας αυξανόμενος αριθμός δυτικών χωρών αναπτύσσει και χρησιμοποιεί όπλα με λέιζερ που είναι φθηνότερα και πιο αποτελεσματικά στην καταστροφή drones από τους πυραύλους ή τις ρουκέτες. Ορισμένα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ήδη από το Ισραήλ και την Ουκρανία.

Η αυστραλιανή εταιρεία, η Electro Optic Systems, διαθέτει ένα λέιζερ που, όπως ισχυρίζεται, μπορεί να καταρρίψει 20 drones το λεπτό και το οποίο έχει αγοραστεί από ευρωπαϊκό μέλος του ΝΑΤΟ.

Το ίδιο επίπεδο ισχύος με το σύστημα Iron Beam που κατασκευάζει το Ισραήλ

Το κόστος κάθε συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και των ανταλλακτικών, ανέρχεται σε περίπου 83 εκατομμύρια δολάρια και η παράδοσή του θα πραγματοποιηθεί έως το 2028. Έπειτα αναμένεται να καταρρίπτει drones με κόστος μικρότερο από 10 σεντς ανά βολή. Με το παρατσούκλι «Απόλλων», από τον ελληνικό θεό του φωτός, το λέιζερ των 100 κιλοβάτ έχει περίπου το ίδιο επίπεδο ισχύος με το σύστημα Iron Beam που κατασκευάζει το Ισραήλ.

Αύξηση της ισχύος τους, στα 100 μεγαβάτ

Και άλλα λέιζερ βρίσκονται σε διάφορα στάδια δοκιμών και χρήσης από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος εργάζεται για την ανάπτυξη ενός όπλου -λέιζερ ισχύος ενός μεγαβάτ. Με αυτό το επίπεδο απόδοσης, τα λέιζερ θα μπορούσαν ενδεχομένως να καταρρίψουν βαλλιστικούς πυραύλους και υπερηχητικά όπλα. Τώρα, Ένα λέιζερ 100 κιλοβάτ περιορίζεται στο να στοχεύει drones, πυροβόλα και όλμους.

naftemporiki.gr