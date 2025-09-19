Logo Image

Στουμπ: Η Ευρώπη έχει πολλά να μάθει από την Ουκρανία

Κόσμος

Στουμπ: Η Ευρώπη έχει πολλά να μάθει από την Ουκρανία

REUTERS/Alina Smutko

Σε Ρουμανία και Πολωνία θα ξεκινήσει ο «Ανατολικός Φρουρός»

Η Ευρώπη έχει να μάθει πολλά από την Ουκρανία όταν χρειασθεί να υπερασπίσει τον εαυτό της από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone), δήλωσε σήμερα ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ .

Ο Στουμπ είπε ότι ο «Ανατολικός φρουρός» , μια νέα στρατιωτική αποστολή που θα ενισχύσει ην άμυνα της Ευρώπης στην ανατολική της πτέρυγα ως απάντηση στις πρόσφατες εισβολές ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, θα ξεκινήσει στη Ρουμανία και την Πολωνία, τη ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Ο Ανατολικός φρουρός» θα εντάξει σειρά μέσων από σύμμαχες χώρες, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και άλλες, είχε δηλώσει την Τρίτη ο Γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube