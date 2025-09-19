Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή

Ο εναέριος χώρος της Εσθονίας παραβιάστηκε σήμερα από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Ειδικότερα, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο, χωρίς να έχουν λάβει άδεια, και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά, όπως κατήγγειλε σήμερα η κυβέρνηση της Εσθονίας.

Ο Εσθονός υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για ένα «άνευ προηγουμένου στυγνό» περιστατικό.

Στην παραβίαση αυτή αναφέρθηκαν και ευρωπαϊκές πηγές και πηγές του ΝΑΤΟ.

Ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Υπενθυμίζεται ότι δεκάδες ρωσικά drones παραβίασαν πριν λίγες ημέρες τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, όπου και καταρρίφθησαν, κάτι το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο περιστατικό ασφαλείας στο ΝΑΤΟ εδώ και δεκαετίες

Τα αίτια διερευνώνται ακόμη, όμως σε στρατιωτικούς κύκλους του ΝΑΤΟ επικρατεί αυξημένος συναγερμός. Διότι τα στοιχεία φαίνεται να συνηγορούν ότι δεν πρόκειται για τυχαία παραβίαση του εναέριου χώρου.

Πηγή: Reuters