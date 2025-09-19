Κάλας: «Οι κυρώσεις της ΕΕ δαγκώνουν»

Μετά την επιβολή του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας από την ΕΕ, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, Κάγια Κάλας, τόνισε ότι οι «κυρώσεις της ΕΕ δαγκώνουν» και «έχουν ορατό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά της Ρωσίας και στην οικονομική της ανάπτυξη».

«Κάθε πηγή εισοδήματος για το Κρεμλίνο, που βοηθά να συνεχιστεί η επιθετικότητά του, αποτελεί στόχο», είπε η Κάλας.

Αναφέρθηκε σε πολλά από τα μέτρα που ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λέγοντας:

«Σήμερα προτείνουμε πλήρη απαγόρευση συναλλαγών για ρωσικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες. Προτείνουμε επίσης την προσθήκη μεγάλων οικονομικών φορέων που εμπλέκονται στην παράκαμψη κυρώσεων, στη δημιουργία εσόδων και στην υποστήριξη της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας, καθώς και του ρωσικού συστήματος πιστωτικών καρτών και του συστήματος ταχυπληρωμών.

Προτείνουμε επίσης απαγόρευση επενδύσεων σε ρωσικές Ειδικές Οικονομικές Ζώνες που συνδέονται με τον πόλεμο. Και προτείνουμε περαιτέρω μέτρα για Κινέζους παράγοντες που υποστηρίζουν τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία».

Όσα δήλωσε για τις εξαγωγές ενέργειας

Στο κρίσιμο ζήτημα των εξαγωγών ενέργειας, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προτείνει «πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG έως τον Ιανουάριο του 2027» και ότι θα «αφαιρέσει τις υπόλοιπες εξαιρέσεις για τη Rosneft και την Gazprom Neft».

«Αυτές οι νέες κυρώσεις θα περιορίσουν επίσης την πρόσβαση της Ρωσίας σε τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και των γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και σε κρίσιμους πόρους που τροφοδοτούν την παραγωγή όπλων. Αυτό περιλαμβάνει πόρους που λαμβάνονται από ξένους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ινδίας», είπε.

Επίσης, ανέφερε ότι το πακέτο θα περιλαμβάνει νέα μέτρα κατά «ατόμων που εμπλέκονται στην απαγωγή και τον εξαναγκασμό των ουκρανικών παιδιών».

Η Κάλας τόνισε: «Η Ευρώπη θέλει ειρήνη για την Ουκρανία. Αλλά παρά εβδομάδες διπλωματικών προσπαθειών, η Ρωσία εντείνει μόνο την επιθετικότητά της και τώρα παραβιάζει τα ίδια τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αφαίρεση των μέσων από τη Μόσχα για να διεξάγει πόλεμο είναι απαραίτητη για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και να προστατευτεί η ασφάλεια της ηπείρου μας».

Το μήνυμα στη Μόσχα

Έστειλε σαφές μήνυμα στη Μόσχα λέγοντας: «Η επιθετικότητα της Ρωσίας δεν μπορεί να συνεχιστεί ανεξέλεγκτα. Το μήνυμά μας είναι σαφές: Θα εντείνουμε την πίεση προς τη Ρωσία με ολοένα και πιο σκληρές κυρώσεις, σε συνδυασμό με στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, μέχρι η Ρωσία να αποδεχθεί μια γνήσια, δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Our message is clear:

if you enable Russia’s war and try to dodge our sanctions,

you will face the consequences. Today, we propose listing significant actors in third countries like China that are providing support to the Russian military industrial complex. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

Επιμένοντας στην κύρια προειδοποίησή της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας πρόσθεσε στο X: «Θέλουμε να χτυπήσουμε εκεί όπου η Ρωσία βγάζει τα χρήματά της. Κανένας τομέας δεν είναι εκτός ορίων».