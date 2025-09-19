Ρίτσαρντ Μουρ (Επικεφαλής MI6): Δεν βλέπω στοιχεία ότι ο Πούτιν θέλει να διαπραγματευτεί την ειρήνη στην Ουκρανία

Δεν υπάρχει «απολύτως καμία απόδειξη» ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να διαπραγματευτεί την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή σε ομιλία του ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών.

Ο Ρίτσαρντ Μουρ, επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ή MI6 όπως είναι πιο γνωστή, δήλωσε ότι ο Πούτιν «μας παρασύρει».

«Επιδιώκει να επιβάλει την αυτοκρατορική του θέληση με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Αλλά δεν μπορεί να τα καταφέρει», είπε ο Μουρ. «Ειλικρινά, ο Πούτιν έχει δαγκώσει περισσότερα από όσα μπορεί να μασήσει. Νόμιζε ότι θα κέρδιζε μια εύκολη νίκη. Αλλά αυτός – και πολλοί άλλοι – υποτίμησαν τους Ουκρανούς».

Ο πόλεμος συνεχίζεται αμείωτος τα τρία χρόνια από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα, παρά τις ανανεωμένες προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες για να οδηγήσουν τη Μόσχα και το Κίεβο σε μια διευθέτηση. Η Ουκρανία έχει αποδεχτεί προτάσεις για κατάπαυση του πυρός και μια συνάντηση κορυφής, αλλά η Μόσχα έχει διστάσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι ο Πούτιν «με έχει πραγματικά απογοητεύσει» στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Ο Μουρ μιλούσε στο βρετανικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη μετά από πέντε χρόνια ως επικεφαλής της MI6. Αποχωρεί από τη θέση στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, η υπηρεσία θα αποκτήσει την πρώτη γυναίκα επικεφαλής της.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έναν πόλεμο που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και εξακολουθεί να μαίνεται, κυρίως στην ανατολική Ουκρανία.

«Ενισχυθήκε η ουκρανική εθνική ταυτότητα»

Ο Μουρ είπε ότι η εισβολή ενίσχυσε την ουκρανική εθνική ταυτότητα και επιτάχυνε την πορεία της προς τα δυτικά, καθώς και ώθησε τη Σουηδία και τη Φινλανδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

«Ο Πούτιν προσπάθησε να πείσει τον κόσμο ότι η ρωσική νίκη είναι αναπόφευκτη. Αλλά λέει ψέματα. Λέει ψέματα στον κόσμο. Λέει ψέματα στον λαό του. Ίσως λέει ψέματα ακόμη και στον εαυτό του», δήλωσε ο Μουρ σε συνέντευξη Τύπου.

Αναφερόμενος στον Ρώσο επιστήμονα Ιβάν Παβλόφ, ο οποίος έθετε σκυλιά σε εγρήγορση για να ανταποκριθούν σε ένα κουδούνι, ο Μουρ είπε ότι ένα τηλεφώνημα από τον Ρώσο πρόεδρο ήταν «το ισοδύναμο του κουδουνιού του Παβλόφ μέσα στο Κρεμλίνο, προκαλώντας μαθημένη συμπεριφορά για να πει στον Πούτιν ό,τι νομίζει το σύστημα ότι θέλει να ακούσει».

Ο Πούτιν «υποθηκεύει το μέλλον» της Ρωσίας

Είπε ότι ο Πούτιν «υποθηκεύει το μέλλον της χώρας του για την προσωπική του κληρονομιά και μια διαστρεβλωμένη εκδοχή της ιστορίας» και ότι ο πόλεμος «επιτάχυνε αυτή την παρακμή».

Ο Μουρ, ο οποίος προηγουμένως διετέλεσε πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Άγκυρα, την τουρκική πρωτεύουσα, πρόσθεσε ότι «μεγαλύτερες δυνάμεις από τη Ρωσία δεν έχουν καταφέρει να υποτάξουν ασθενέστερες δυνάμεις από την Ουκρανία».

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι ο Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να ξεπεράσει την πολιτική δέσμευση των Δυτικών εταίρων της Ουκρανίας και να κερδίσει έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς εξαντλώντας τον μικρότερο στρατό της Ουκρανίας με το τεράστιο αριθμητικό βάρος.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία αγωνίζεται να επεκτείνει την αμυντική της συνεργασία με άλλες χώρες και να εξασφαλίσει δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων στην εγχώρια βιομηχανία όπλων της.

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών μιλούσε καθώς η MI6 αποκάλυψε μια πύλη dark web που θα επιτρέπει σε πιθανούς παρόχους πληροφοριών να επικοινωνούν με την υπηρεσία. Με την ονομασία «Silent Courier», η ασφαλής πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων στοχεύει στην στρατολόγηση νέων κατασκόπων για το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.

«Προς εκείνους τους άνδρες και τις γυναίκες στη Ρωσία που έχουν αλήθειες να μοιραστούν και το θάρρος να τις μοιραστούν, σας προσκαλώ να επικοινωνήσετε με την MI6», είπε ο Moore.

Όχι μόνο οι Ρώσοι αλλά «οποιοσδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο» θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πύλη για να προσφέρει ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την τρομοκρατία ή «εχθρική δραστηριότητα πληροφοριών», είπε.

Πηγή: AP