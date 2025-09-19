Το Ιράκ βοήθησε στην αποτροπή απόπειρας δολοφονίας του Αλ Σαράα από πρώην μέλη του HTS, σύμφωνα με ΜΜΕ

Η λιβανέζικη εφημερίδα An-Nahar αναφέρει ότι οι ιρακινές μυστικές υπηρεσίες διαβίβασαν πληροφορίες στις συριακές αρχές νωρίτερα φέτος, οι οποίες βοήθησαν στην αποτροπή μιας απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σαράα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πληροφορίες παραδόθηκαν πριν από περίπου έξι μήνες, αφότου οι ιρακινές μυστικές υπηρεσίες έμαθαν για το σχέδιο, το οποίο συνέπεσε με τις προσπάθειες αρκετών εξτρεμιστικών ομάδων να πραγματοποιήσουν μια σειρά από εκρήξεις σε όλη τη Συρία. Χάρη στη μεταφορά πληροφοριών, το σχέδιο ματαιώθηκε.

Μια ανώτερη ιρακινή πηγή ασφαλείας λέει στην An-Nahar ότι πίσω από την απόπειρα δολοφονίας ήταν πρώην μέλη της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) – της συριακής ανταρτικής ομάδας του αλ Σαράα – οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι με την κατεύθυνση που ακολούθησε ο αλ Σαράα αφότου ανέλαβε τον έλεγχο της Συρίας.

Πηγή: Times of Israel