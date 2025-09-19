Γ. Λαγαρίας (οικονομολόγος) στη «Ν»: Η υπόθεση Κίμελ πρόβλημα για τις επιχειρήσεις

«Είναι πρακτικά αδύνατον με τόση πολιτική πόλωση, εταιρείες να συνεχίσουν να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούσαν» επεσήμανε ο Γιώργος Λαγαρίας, επικεφαλής Οικονομολόγος της εταιρείας Forvis Mazars Financial & Planning UK, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.

Αναλύοντας την επιχειρηματική πλευρά της υπόθεσης Κίμελ, ο κ. Λαγαρίας τόνισε ότι η πολιτική πόλωση προκαλεί πλέον σοβαρό πρόβλημα στις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις που δεν προβάλλονται.

«Οι επιχειρήσεις πλέον διαταράσσονται» δήλωσε κι ανέφερε ενδεικτικά ότι πολλοί έσπευσαν να διακόψουν την συνδρομή τους στην πλατφόρμα της Disney+.

Όσον αφορά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, ο κ. Λαγαρίας επεσήμανε ότι ο Κιρ Στάρμερ κολάκευσε τον Ντόναλντ Τραμπ όσο χρειαζόταν προκειμένου να μην υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αμερικής.