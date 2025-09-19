Γάζα: Τέσσερις νεκροί Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, από υποσιτισμό τις τελευταίες 24 ώρες

Τουλάχιστον 33 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 146 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Καταγράφηκαν επίσης τέσσερις θάνατοι που προκλήθηκαν από υποσιτισμό το τελευταίο 24ωρο, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό θανάτων από πείνα από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα σε 440, συμπεριλαμβανομένων 147 παιδιών.

Από τότε που η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) κήρυξε λιμό στη Γάζα, έχουν καταγραφεί 162 θάνατοι, συμπεριλαμβανομένων 32 παιδιών.

Πηγή: Al Jazeera