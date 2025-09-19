Γιατί οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο κατά απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε άμεση και μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, για έκτη φορά όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα από το ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ.

Όλα τα άλλα 14 μέλη του Συμβουλίου ψήφισαν υπέρ του προσχεδίου, το οποίο επίσης ζητούσε από το Ισραήλ να άρει όλους τους περιορισμούς στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στους 2,1 εκατομμύρια Παλαιστίνιους που ζουν στη Γάζα, αλλά η πρέσβης των ΗΠΑ δήλωσε ότι το κείμενο δεν καταδίκαζε τη Χαμάς ούτε αναγνώριζε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

«Η αντίθεση των ΗΠΑ σε αυτή την απόφαση δεν θα πρέπει να εκπλήσσει κανέναν», δήλωσε η Μόργκαν Ορτάγους, ανώτερη σύμβουλος πολιτικής των ΗΠΑ, πριν από την ψηφοφορία.

«Δεν καταδικάζει τη Χαμάς ούτε αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και λανθασμένα νομιμοποιεί ψευδείς αφηγήσεις που ωφελούν τη Χαμάς, οι οποίες δυστυχώς βρήκαν ανταπόκριση σε αυτό το συμβούλιο». Πρόσθεσε ότι τα άλλα μέλη του συμβουλίου «αγνόησαν» τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ σχετικά με τη «μη αποδεκτή» διατύπωση και αντίθετα υιοθέτησαν «θεαματική ενέργεια σχεδιασμένη για να προκαλέσει βέτο».

Η αντίδραση του Παλαιστίνιου πρεσβευτή στον ΟΗΕ

Ο Ριάντ Μάνσουρ, πρεσβευτής των Παλαιστινίων στον ΟΗΕ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το βέτο των ΗΠΑ. «Μπορώ να κατανοήσω τον θυμό, και την απογοήτευση του παλαιστινιακού λαού που μπορεί να παρακολουθεί αυτή τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ελπίζοντας ότι υπάρχει κάποια βοήθεια καθ’ οδόν και ότι αυτός ο εφιάλτης θα μπορούσε να τερματιστεί», δήλωσε.

Η ψηφοφορία έγινε μόλις λίγες μέρες πριν από τη ετήσια συνάντηση των ηγετών του κόσμου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου η Γάζα θα είναι ένα σημαντικό θέμα και αναμένεται οι κύριοι σύμμαχοι των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, μια κυρίως συμβολική κίνηση που αντιτίθεται έντονα το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Το βέτο των ΗΠΑ στην απόφαση έρχεται επίσης τη στιγμή που περίπου οι μισοί Αμερικανοί θεωρούν ότι η στρατιωτική αντίδραση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας «έχει ξεπεράσει τα όρια», σύμφωνα με έρευνα του Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Η σύνδεση εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων

Το προσχέδιο, που συντάχθηκε από τα δέκα εκλεγμένα μέλη του συμβουλίου, καθένα από τα οποία έχει διετή θητεία, προχώρησε πέρα από προηγούμενες εκδόσεις, τονίζοντας αυτό που αναφέρει ως «εμβάθυνση της δυστυχίας» των Παλαιστινίων αμάχων.

Η προσπάθεια επανέλαβε τα αιτήματα προηγούμενων εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες μετά την αιφνιδιαστική επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, που ξεκίνησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Στις αντίθετες αποφάσεις από τον Νοέμβριο, οι ΗΠΑ είχαν διαμαρτυρηθεί ότι τα αιτήματα, συμπεριλαμβανομένης της εκεχειρίας, δεν συνδέονταν άμεσα με την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων και ότι θα ενίσχυαν μόνο τους μαχητές της Χαμάς.

Η νέα απόφαση εξέφραζε «βαθιά ανησυχία» μετά από μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα από την κορυφαία παγκόσμια αρχή για τις κρίσεις τροφίμων, η οποία ανέφερε ότι η πόλη της Γάζας βρίσκεται σε κατάσταση λιμού και ότι είναι πιθανό να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή χωρίς εκεχειρία και άρση των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Πέμπτης τονίζει περαιτέρω την απομόνωση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή σχετικά με τον σχεδόν διετή πόλεμο στη Γάζα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε συντριπτικά υπέρ της λύσης των δύο κρατών για τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης και κάλεσε το Ισραήλ να δεσμευτεί σε παλαιστινιακό κράτος.

Με πληροφορίες από Euronews