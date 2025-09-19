Γερμανία: Το CSU μπλοκάρει την έγκριση βοήθειας προς τη Δυτική Όχθη, απαιτεί διαβεβαιώσεις ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί εναντίον του Ισραήλ

To συντηρητικό CSU, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό της Γερμανίας, ανακοίνωσε ότι θα μπλοκάρει προσωρινά την βοήθεια που υποσχέθηκε στην Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη, λόγω ανησυχιών ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ισραήλ.

Η υπουργός Ανάπτυξης Ριμ Αλαμπάλι Ράντοβαν του κεντροαριστερού SPD είχε δεσμευτεί για 30 εκατομμύρια ευρώ (35 εκατομμύρια δολάρια) για την Παλαιστινιακή Αρχή μετά από ένα ταξίδι στην περιοχή τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, ο Αλεξάντερ Χόφμαν, κοινοβουλευτικός ηγέτης του συντηρητικού κόμματος CSU, δήλωσε στην εφημερίδα Bild ότι το κόμμα θέλει περαιτέρω «διευκρινίσεις».

Ο εκπρόσωπος του Χόφμαν, επιβεβαιώνοντας τα σχόλια που έκανε στην Bild, δήλωσε στο AFP ότι «η ανθρωπιστική βοήθεια είναι σημαντική, αλλά πρέπει να είναι σαφές για ποια συγκεκριμένα έργα θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα πριν εγκριθούν».

«Τα έργα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ πρέπει να αποκλειστούν», υπογράμμισε.

Η αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης

Γερμανικές κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των μισθών των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης και θα εκταμιευθούν στο πλαίσιο ενός μηχανισμού που θα διαχειρίζεται η ΕΕ.

Το CSU είναι το βαυαρικό αντίστοιχο του CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και συγκαταλέγεται στους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ισραήλ στη Γερμανία, ενώ το SPD ήταν κάπως πιο επικριτικό.

Πηγές εντός του συνασπισμού επιβεβαιώνουν στο AFP ότι το CSU καθυστερεί την έγκριση των χρημάτων στο κοινοβούλιο.

Ο εκπρόσωπος του Μερτς, Σεμπάστιαν Χιλ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει «κοινή θέση» για το θέμα, αλλά πρέπει να περιμένει την κοινοβουλευτική έγκριση.

Δηλώνει βέβαιος ότι «το ζήτημα μπορεί να διευθετηθεί μεταξύ των βουλευτών του συνασπισμού».

Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Ανάπτυξης υπογραμμίζει ότι τα κεφάλαια προορίζονται για την ανακούφιση της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Παλαιστινιακή Αρχή από τότε που το Ισραήλ σταμάτησε να μεταφέρει έσοδα από φόρους σε αγαθά που προορίζονται για περιοχές που ελέγχονται από την Αρχή. Η Ιερουσαλήμ έκανε την κίνηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ένα σύστημα μισθοδοσίας για Παλαιστίνιους κρατούμενους και οικογένειες νεκρών επιτιθέμενων, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατών.

«Οι δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη έχουν περιοριστεί σοβαρά και η σχολική χρονιά δεν έχει ξεκινήσει εγκαίρως», ανάφερε.

Πηγή: AFP, Times of Israel