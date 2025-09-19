Το Ιράκ ανακοίνωσε ότι ανώτερος ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκε στη Συρία

Η ιρακινή υπηρεσία αντιτρομοκρατίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ένας ανώτερος ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκε σε επιχείρηση ασφαλείας στη Συρία που διεξήχθη σε συντονισμό με τον διεθνή συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ο διοικητής, Ομάρ Αμπντούλ Καντέρ Μπασάμ, γνωστός ως «Αμπντούλ Ραχμάν Αλ-Χαλάμπι», ήταν επικεφαλής εξωτερικών επιχειρήσεων και ασφάλειας της ομάδας, ανέφερε η υπηρεσία.

Κατηγορήθηκε ότι επέβλεψε επιθέσεις σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης στην πρεσβεία του Ιράν στον Λίβανο, και ότι σχεδίαζε άλλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τελικά ματαιώθηκαν μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών, πρόσθεσε.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από επιθέσεις με στόχο στελέχη του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η ομάδα ελπίζει να ανακάμψει στη χώρα μετά την πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πηγή: Reuters