IDF: Ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα

Ο αναπληρωτής αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών στο Τάγμα Bureij της Χαμάς σκοτώθηκε σε πρόσφατη αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανακοινώνει ο στρατός του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών Μαχμούντ Αμπου αλ-Κχιρ συμμετείχε σε προελαύνουσες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των στρατευμάτων που επιχειρούσαν στη Γάζα.

Στόχευσε μια επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που διεξήγαγε το 990ο Σύνταγμα Εφεδρικού Πυροβολικού της 99ης Μεραρχίας. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έλαβε μέτρα για τον μετριασμό των ζημιών στους αμάχους από την επιδρομή.

Εν τω μεταξύ, ο στρατός αναφέρει ότι η 162η και η 98η μεραρχία έχουν επεκτείνει τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας και, την περασμένη ημέρα, σκότωσαν περισσότερα από 10 στελέχη της Χαμάς και διηύθυναν επιθέσεις σε τρομοκρατικές υποδομές.

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι η Μεραρχία της Γάζας επιχειρεί στο Χαν Γιουνίς και τη Ράφα, κατεδαφίζοντας δεκάδες υποδομές που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς και σκοτώνοντας αρκετά στελέχη της.

