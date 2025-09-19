Επικοινωνία με τον Σι Τζινπίνγκ είχε ο Ντόναλντ Τραμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Η επικοινωνία των δύο ανδρών γίνεται με φόντο τη διαφαινόμενη οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για το TikTok, το οποίο θα παραμείνει σε λειτουργία στις ΗΠΑ με τα περιουσιακά στοιχεία της πλατφόρμας να μεταβιβάζονται από την κινεζική ByteDance σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες.

Η συμφωνία για τη δημοφιλή εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αριθμεί περί τους 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, συνιστά σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο, οι οποίες επιδιώκουν να εκτονώσουν έναν εκτεταμένο εμπορικό πόλεμο που έχει αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές.

Το αμερικανικό δίκτυο NBCnews εκτιμά ότι η επικοινωνία γίνεται στο πλαίσιο προσπάθειας του Αμερικανού προέδρου να οριστικοποιήσει τη διατήρηση λειτουργίας του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες και να συζητήσει τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

«Η τηλεφωνική επικοινωνία θα μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για μια προσωπική συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών», επισημαίνεται.

Η τελευταία τηλεφωνική επαφή μεταξύ των δύο ηγετών είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές του περασμένου Ιουνίου και ήταν η πρώτη από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του.