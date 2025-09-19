Εγιάλ Ζαμίρ: Θα αντληθούν διδάγματα από την επίθεση στο πέρασμα Άλενμπι – Σταματά η βοήθεια προς τη Γάζα από την Ιορδανία

Μιλώντας στον τόπο της χθεσινής θανατηφόρας επίθεσης στο πέρασμα Άλενμπι μεταξύ Ιορδανίας και Δυτικής Όχθης, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, υπόσχεται να «αντλήσει μαθήματα» από το «δύσκολο περιστατικό».

Στην επίθεση, ένας Ιορδανός που οδηγούσε φορτηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας άνοιξε πυρ και στη συνέχεια μαχαίρωσε δύο θύματα, και οι δύο στρατιώτες που εργάζονταν για τον συντονισμό της εισόδου της βοήθειας, σκοτώνοντάς τα.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό και δύσκολο περιστατικό. Θα το διερευνήσουμε διεξοδικά και θα αντλήσουμε μαθήματα από αυτό», είπε ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον τόπο του συμβάντος σήμερα.

«Τους τελευταίους μήνες, έχουμε δημιουργήσει μια ειδική μεραρχία στα ανατολικά σύνορα. Ενισχύουμε και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε όλα τα στοιχεία της άμυνας σε αυτά τα σύνορα», λέει, αναφερόμενος στην πρόσφατα σχηματισμένη 96η Μεραρχία «Gilad», η οποία είναι επιφορτισμένη με τα σύνορα με την Ιορδανία.

«Στρατηγική» η συνεργασία ασφαλείας με την Ιορδανία

«Ακόμα και μετά το χθεσινό δύσκολο περιστατικό, πρέπει να θυμόμαστε ότι η στρατηγική συνεργασία ασφαλείας με την Ιορδανία συμβάλλει σημαντικά στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και πρέπει να διατηρηθεί», προσθέτει.

Ο Ζαμίρ συνοδευόταν από τον αρχηγό της COGAT, Υποστράτηγο Γασάν Αλιάν, τον αρχηγό της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Αντιναύαρχο Εγιάλ Χαρέλ, τον αρχηγό της Κεντρικής Διοίκησης, Υποστράτηγο Άβι Μπλουθ, και αξιωματούχους της Ισραηλινής Αρχής Αεροδρομίων — υπεύθυνης για τη διέλευση των συνόρων.

Ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έδωσε επίσης εντολή να σταματήσει η είσοδος βοήθειας για τη Γάζα από την Ιορδανία μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για την επίθεση και να εφαρμοστούν τα διδάγματά της, αναφέρει ο στρατός.

Ο Ζαμίρ συναντήθηκε αργότερα με τον αρχηγό της 96ης Μεραρχίας, Ταξίαρχο Όρεν Σίμτσα, και άλλους αξιωματικούς σε στρατιωτικό φυλάκιο στην περιοχή, προσθέτει ο ισραηλινός στρατός.

Πηγή: Times of Israel