Ινδονησία: 850 μαθητές υπέστησαν μαζική τροφική δηλητηρίαση

Κόσμος

Φωτ. αρχείου: EPA/BPBD AGAM / HANDOUT

Έπειτα από την κατανάλωση δωρεάν σχολικών γευμάτων

Σχεδόν 850 μαθητές υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση αυτήν την εβδομάδα σε 2 διαφορετικά, μαζικά περιστατικά, έπειτα από την κατανάλωση δωρεάν σχολικών γευμάτων που προσφέρονται με χρηματοδότηση της κυβέρνησης Ινδονησίας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στη μία περίπτωση, 569 μαθητές από πέντε σχολεία στην επαρχία Γκαρούτ της Δυτικής Ιάβας εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, αφού κατανάλωσαν κοτόπουλο και ρύζι που προσφέρθηκε στο πλαίσιο των δωρεάν γευμάτων.

Δέκα μαθητές εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ αρχικά, περίπου 30 μαθητές χρειάστηκε να νοσηλευθούν, σύμφωνα με αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ένα ακόμα περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης σημειώθηκε στα Νησιά Μπανγκάι, στην επαρχία Κεντρικό Σουλαουέσι, επηρεάζοντας 277 μαθητές.

«Συγγνώμη» από την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για τα περιστατικά.

Από τον Ιανουάριο, όταν ξεκίνησε το σχετικό πρόγραμμα, έως τον Αύγουστο, περισσότεροι από 4.000 μαθητές έχουν υποστεί τροφική δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση των γευμάτων, σύμφωνα με το ινδονησιακό ινστιτούτο INDEF.

