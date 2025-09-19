Ισραήλ: Η Χαμάς «έκλεψε με αθέμιτο τρόπο» φορτηγά βοήθειας της UNICEF που περιείχαν βρεφικό γάλα

Ο Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων του Ισραήλ στα Εδάφη λέει ότι ένοπλοι της Χαμάς «ληστεύουν με απροκάλυπτο τρόπο» τέσσερα φορτηγά βοήθειας της UNICEF που μετέφεραν βρεφικό γάλα στην πόλη της Γάζας χθες.

«Τα φορτηγά κατασχέθηκαν ακριβώς έξω από το συγκρότημα της UNICEF στην πόλη της Γάζας, μια άμεση επίθεση στο ανθρωπιστικό έργο», αναφέρει η COGAT σε ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση της UNICEF

Η UNICEF εξέδωσε τη δική της ανακοίνωση λέγοντας ότι «ένοπλα άτομα» κατέλαβαν τέσσερα φορτηγά βοήθειας έξω από το συγκρότημα τους υπό την απειλή όπλων και έστρεψαν το περιεχόμενο αλλού, πριν αφήσουν ελεύθερους τους οδηγούς και τα φορτηγά.

«Αυτή η κλοπή έχει στερήσει από τουλάχιστον 2.700 σοβαρά και οξεία υποσιτισμένα παιδιά την σωτήρια RUTF (έτοιμη προς χρήση θεραπευτική τροφή) — ζωτικής σημασίας προμήθειες σε μια εποχή που έχει κηρυχθεί λιμός στο βόρειο τμήμα της Γάζας και η συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση δημιουργεί περαιτέρω εκτοπισμούς και επιδεινώνει τον καταστροφικό αντίκτυπο στα παιδιά», αναφέρει η UNICEF.

Η COGAT αναφέρει ότι «ενώ το Ισραήλ επιτρέπει την είσοδο ζωτικής σημασίας βρεφικής τροφής στη Γάζα, η Χαμάς την κλέβει για να επωφεληθεί από το κοινό».

«Αυτή η φόρμουλα προοριζόταν να διανεμηθεί δωρεάν από τη UNICEF. Για άλλη μια φορά, η Χαμάς αποδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ευημερία του λαού, παρά μόνο για τα δικά της τρομοκρατικά κίνητρα», προσθέτει η COGAT.

Πηγή: Times of Israel