Άλμπιν Κούρτι: «Μη βιώσιμα» τα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης στο Κόσοβο που χρηματοδοτούνται από τη Σερβία

Την πρόθεσή του να καταργήσει τα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης στις περιοχές με σερβική πλειοψηφία που λειτουργούν στο πλαίσιο του συστήματος της Σερβίας, γνωστοποίησε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποφυγή μονομερών κινήσεων που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν εντάσεις.

Χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως έναν τρόπο ενοποίησης των υπηρεσιών υπό την εξουσία της κυβέρνησης του Κοσόβου, ο Άλμπιν Κούρτι δήλωσε ότι οι Σέρβοι αξίζουν «ίση πρόσβαση σε κοινά αγαθά» και χαρακτήρισε τα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται από το Βελιγράδι ως «μη βιώσιμα».

«Είναι απαραίτητο να τους συμπεριλάβουμε… Δεν θέλω να το κάνω αυτό εναντίον σας ή χωρίς εσάς», δήλωσε ο Κούρτι, μιλώντας στα σερβικά, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του την Πέμπτη. Υποσχέθηκε να συνεργαστεί με τοπικούς ηγέτες και διεθνείς εταίρους για να τα ενσωματώσει στους θεσμούς του Κοσόβου.

Τα σχόλια του πρωθυπουργού έγιναν μετά την αναστολή από το Κόσοβο της λειτουργίας ενός Ταμείου Ασφάλισης Υγείας που λειτουργούσε στο πλαίσιο του συστήματος της Σερβίας στη βόρεια πόλη Μιτροβίτσα, όπου κατοικεί πλειοψηφία σερβικού πληθυσμού, επικαλούμενο την έλλειψη των σχετικών αδειών.

Μετά από την κίνηση οι ΗΠΑ ανέστειλαν τη διαδικασία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας με το Κόσοβο, επικαλούμενες τις ενέργειες του Αλμπίν Κούρτι που «αύξησαν τις εντάσεις και την αστάθεια».

Μιλώντας σε κυβερνητική συνεδρίαση την Παρασκευή, ο Κούρτι δήλωσε ότι η απόφαση των ΗΠΑ αποτελεί αναστολή του Στρατηγικού Διαλόγου, αν και διατηρεί «τακτική επικοινωνία» με την Ουάσινγκτον.

Η ΕΕ επέκρινε επίσης την κίνηση της περασμένης εβδομάδας, προτρέποντας την κυβέρνηση στην Πρίστινα να σταματήσει να «στοχοποιεί» σερβικά διοικούμενα ιδρύματα και να αποφύγει μονομερείς ενέργειες.