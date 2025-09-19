Ο χειρότερος εφιάλτης του Νετανιάχου: Ένας πρώην αρχικατάσκοπος της Μοσάντ

Έχει περάσει τέσσερις δεκαετίες ως κατάσκοπος, έχει συνδέσει το όνομά του με τη διαβόητη ισραηλινή υπηρεσία μυστικών υπηρεσιών της Μοσάντ και θεωρείται ως ένας πολύ «πειστικός» άνθρωπος που μπορεί να αναγκάσει τον οποιονδήποτε να κάνει αυτό που του ζητάει.

Το όνομά του είναι Γιόσι Κοέν και θέλει να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Ο 64χρονος άλλοτε αρχικατάσκοπος της Μοσάντ παραιτήθηκε το 2021 για να εργαστεί στον χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά φαίνεται έτοιμος να ξεκινήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση επιρροής που έχει «τρέξει» μέχρι σήμερα: να πείσει τους Ισραηλινούς ότι μπορεί να είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να αντικαταστήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πρωθυπουργική θέση.

Βέβαια δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του, ωστόσο, οι προθέσεις του έγιναν σαφείς όταν δήλωσε: «για να συμβεί πραγματική αλλαγή, πρέπει να γίνω πρωθυπουργός».

Στο μεταξύ κυκλοφορεί πλέον η αυτοβιογραφία του με τίτλο «The Sword of Freedom», η οποία κατά τη βρετανική Telegraph λειτουργεί ταυτόχρονα ως αίτηση εργασίας και βιβλίο με τα απομνημονεύματά του.

«Μάλιστα για μια χώρα στην οποία συχνά όσοι έχουν εργαστεί στις σκιές των μυστικών υπηρεσιών καταλήγουν στην πολιτική, – το βιογραφικό του Κοέν μπορεί να φαίνεται αρκετά εντυπωσιακό», σχολιάζει χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι και ο ίδιος ο Νετανιάχου ήταν μέλος των των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ.

Πού «στέκεται» πολιτικά

Ο Κόεν περιγράφει τον εαυτό του ως κοινωνικά αριστερό, υποστηρικτή των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ και των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο υποστηρίζει ότι η Γάζα πρέπει να παραμείνει υπό ισραηλινό έλεγχο και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ – με τον Κοέν να βοηθάει στην προώθηση των Συμφωνιών του Αβραάμ- είναι το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες.

Άλλοι «ισχυροί άνδρες» που θαυμάζει ο Κόεν περιλαμβάνουν τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ενώ δεν εγκρίνει την εισβολή του στην Ουκρανία, υποστηρίζει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ήταν καλύτερα να «επικοινωνήσει» με τον Πούτιν παρά να «ανταποδώσει».

Ποιος είναι ο Κοέν

Γεννημένος σε μια οικογένεια υπερορθόδοξων, ο Κοέν κατατάχθηκε στις ισραηλινές δυνάμεις σε ηλικία 18 ετών και πολέμησε στον πόλεμο του Λιβάνου το 1982.

Προσκλήθηκε να υποβάλει αίτηση στη Μοσάντ σε ηλικία 22 ετών, ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να ξεκινήσει σπουδές στην Αγγλία με σκοπό να γίνει δικηγόρος.

Οι εξετάσεις που έπρεπε να περάσει περιελάμβαναν διαρρήξεις σε διαμερίσματα και τοποθέτηση κοριών σε δωμάτια ξενοδοχείων, με τα απαιτούμενα ταλέντα να είναι, όπως το θέτει ο ίδιος, «το νεύρο ενός ελεύθερου σκοπευτή, τα ένστικτα ενός έξυπνου χαρτοπαίκτη και η τύχη του Διαβόλου».

Μιλώντας άπταιστα αγγλικά, εβραϊκά, αραβικά και γαλλικά και έχοντας κομψή εμφάνιση, η οποία του χάρισε το παρατσούκλι «Το Μοντέλο», κατάφερε να ανέλθει γρήγορα στην ηγεσία του τμήματος HUMINT (ανθρώπινης νοημοσύνης) της Μοσάντ.

Αφού ανέλαβε επικεφαλής της Μοσάντ το 2016, ο Κόεν βοήθησε επίσης στον σχεδιασμό της επιχείρησης για τον εντοπισμό και την κλοπή των ιρανικών πυρηνικών αρχείων που στεγαζόταν σε μια εγκατάσταση στην Τεχεράνη. Μια εβδομάδα αφότου ο Νετανιάχου αποκάλυψε τα αρχεία σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποσύρθηκε από την πυρηνική συμφωνία που είχε συνάψει ο Μπαράκ Ομπάμα με το Ιράν.

Στη συνέχεια, το 2020, η ισραηλινή υπηρεσία έβαλε στο στόχαστρο τον επιστήμονα Μοχσέν Φαχριζαντέχ, επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τον πιο φρουρούμενο άνθρωπο της Τεχεράνης μετά τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Ο Φαχριζαντέχ ταξίδευε τακτικά συνοδεία οκτώ οχημάτων με σωματοφύλακες. Και πάλι όμως η Μοσάντ κατάφερε με ένα όπλο που ελεγχόταν δορυφορικά και με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ήταν κρυμμένο σε ένα σταθμευμένο Nissan, που περίμενε να περάσει το κονβόι και στη συνέχεια να ανοίξει πυρ σκοτώνοντας τον Φαχριζαντέχ. Το όπλο, που ζύγιζε πάνω από έναν τόνο και είχε εισαχθεί λαθραία στο Ιράν κομμάτι-κομμάτι, αυτοπυροδοτήθηκε αμέσως μετά.

Η δύναμη της «πειθούς»

Στην αυτοβιογραφία του ο Κοέν αναφέρεται επίσης εκτενώς στους τρόπους με τους οποίους «έπειθε» τον οποιονδήποτε να ακολουθήσει τις εντολές του Ισραήλ, εκούσια ή όχι.

Αρχικά, χακάρει το smartphone του ατόμου που τον ενδιαφέρει. Αυτό το «βαθιά προσωπικό σας απόκτημα», ξεκλειδώνει τα πάντα, από τα στοιχεία της τράπεζάς σας και τα email σας μέχρι τις μεθυσμένες αναρτήσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνέχεια, αναζητάει το αδύναμο σημείου του. Όλοι έχουμε ένα, τονίζει. «Πλεονεξία, χρήματα, θέση, ιδεολογία, φιλία, σεξ, αγάπη, εξασφάλιση του μέλλοντός τους, πεποιθήσεις, μίσος, ζήλια», όπως αναφέρει. «Μόλις ξέρω ποιο κουμπί να πατήσω, έχω κάτι με το οποίο μπορώ να δουλέψω». Η δήλωσή του αυτή δεν είναι υπερβολική. Στα 40 χρόνια της κατασκοπικής του καριέρας πάτησε πολλά τέτοια κουμπιά.

Πλέον, μένει να δούμε αν όντως διεκδικήσει την θέση του Νετανιάχου, αν θα πείσει τους Ισραηλινούς να του τη δώσουν και στην περίπτωση που αυτό συμβεί, αν θα αποδειχθεί καλύτερος.