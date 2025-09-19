Ουκρανική αμυντική εταιρεία με γραμμή παραγωγής στη Δανία – «Ομπρέλα» για τις ρωσικές επιθέσεις

Η αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας «μετακομίζει» στη Δανία σε μια προσπάθεια να υψώσει ασπίδα προστασίας στους κατασκευαστές όπλων του Κιέβου από τους ρωσικούς πυραύλους.

Το υπουργείο Βιομηχανίας και Οικονομικών της Δανίας ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι η ουκρανική αμυντική εταιρεία Fire Point μετέφερε ορισμένες διαδικασίες παραγωγής στη χώρα, γεγονός που χαρακτήρισε σημαντικό βήμα για την ασφάλεια της Ουκρανίας που «δημιουργεί επίσης νέες ευκαιρίες για συνεργασία με δανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες».

Πρόκειται για το πρώτο βήμα της νέας πρωτοβουλίας «Build for Ukraine» μέσω της οποίας η Δανία έχει διαθέσει πάνω από 50 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει τις ουκρανικές αμυντικές εταιρείες να ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους. Το έργο επιτρέπει στις ουκρανικές εταιρείες να συνεχίζουν την παραγωγή τους με πιο συμβατικούς τρόπους, αντί να κρύβουν ή να διακόπτουν την παραγωγική διαδικασία για να μην γίνονται στόχος των ρωσικών επιθέσεων.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή μεταφέρει την τεχνογνωσία των Ουκρανών από το πεδίο της μάχης στην Ευρώπη. Αυτή η γνώση θεωρείται ανεκτίμητη.

Το project, προς το παρόν και σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθηεί περιλαμβάνει μόνο μία ουκρανική εταιρεία, τη Fire Point, η οποία κατασκευάζει drones και πυραύλους. Η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει στη Δανία την παραγωγή καυσίμων για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Η κίνηση αυτή χαιρετίστηκε από την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας. Ενδεικτικά, ο Σέρχι Γκοντσάροφ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ένωσης Ουκρανικών Αμυντικών Βιομηχανιών, η οποία εκπροσωπεί περίπου 100 εταιρείες, δήλωσε ότι δίνει στην Ουκρανία περισσότερες επιλογές παραγωγής, με μειωμένο κίνδυνο. Η χρηματοδότηση, πρόσθεσε, βοηθά επίσης τους Ουκρανούς παραγωγούς που έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες αλλά περιορίζονται από τον αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας.

Ο Γκοντσάροφ ανέφερε επίσης ότι οι ουκρανικές εταιρείες καλούνται συνεχώς σε εγρήγορση. Οφείλουν να είναι έτοιμες να αλλάξουν γρήγορα την τοποθεσία τους και να διαθέτουν καταφύγια, κάτι που όμως απαιτεί επιπλέον σχεδιασμό και πόρους. Για τον ίδιο, οι παραγωγοί θα πρέπει ιδανικά να εργάζονται σε υπόγεια, αλλά αυτό πέρα από το γεγονός ότι είναι δαπανηρό, δεν αποτελεί πάντα εφικτή επιλογή.

Από την πλευρά του υπουργός Άμυνας της Δανίας Τρελς Λουντ Πούλσεν επεσήμανε επίσης ότι αυτό το νέο σχέδιο σημαίνει ότι «η παραγωγή δεν μπορεί να σταματήσει από τις ρωσικές επιθέσεις».

Ο κίνδυνος για αυτές τις εταιρείες είναι μεγάλος καθώς αποτελούν στόχο των επιθέσεων της Μόσχας. Ήδη αρκετές μονάδες παραγωγής έχουν πληγεί. Το εργοστάσιο Malyshev, το οποίο κατασκευάζει άρματα μάχης, για παράδειγμα, έχει πληγεί επανειλημμένα από ρωσικούς πυραύλους, αλλά έχει καταφέρει να επισκευάσει τις ζημιές και να συνεχίσει τις δραστηριότητές του.

Το να χαθούν μηχανήματα σε επιθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε πολύμηνες καθυστερήσεις στην παραγωγή ή και στην λύση των συμβάσεων που κρατούν αυτές τις εταιρείες στη ζωή, σύμφωνα με τον Γκοντσάροφ, που πρόσθεσε ότι μπορεί επίσης να προκαλέσει την «σπαρακτική» απώλεια εξειδικευμένου ουκρανικού προσωπικού.

Τι κερδίζει η Δανία

Η Δανία βλέπει την πρωτοβουλία ως έναν τρόπο ενίσχυσης της δικής της αμυντικής βιομηχανίας, ιδίως καθώς πιστεύει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε μια χώρα του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια.

Ο Πούλσεν, όταν ανακοίνωσε για πρώτη φορά την πρωτοβουλία «Build for Ukraine» τον Ιούνιο, δήλωσε ότι «θα παρέχει στις Δανικές Ένοπλες Δυνάμεις ευκολότερη πρόσβαση σε ορισμένες από τις νεότερες τεχνολογίες και εμπειρίες από την Ουκρανία».

Αντίστοιχα, ο υπουργός Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων της Δανίας, Μόρτεν Μπόντσκοφ, δήλωσε ότι η νέα συνεργασία «μας φέρνει πολύ πιο κοντά στην αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού της δανικής αμυντικής βιομηχανίας». Μέσα από μια «τραγική» κατάσταση, είπε, η αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας έχει αντλήσει μαθήματα και έχει αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες «από τις οποίες η δική μας βιομηχανία μπορεί πλέον να επωφεληθεί πιο εύκολα».

Η Δανία έχει εκφράσει στο παρελθόν ενδιαφέρον να διδαχθεί από την ουκρανική βιομηχανία. Και δεν είναι η μόνη. Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ έχουν επαινέσει την ταχύτητα και την κλίση προς την καινοτομία της Ουκρανίας και έχουν δηλώσει ότι οι δυτικές εταιρείες θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους.

Το πόσο γρήγορα μπορεί να προχωρήσει η πρωτοβουλία αποτελεί το «κλειδί» για την Ουκρανία, καθώς συνεχίζει να προσπαθεί να αμυνθεί έναντι του πολύ μεγαλύτερου στρατού της Ρωσίας. Αλλά το έργο θεωρείται ότι είναι προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας, καθώς επιδιώκει να ενσωματωθεί περαιτέρω στο αμυντικό δίκτυο της Ευρώπης.

Αυτό είναι κάτι που σημείωσε το υπουργείο Άμυνας της Δανίας τον Ιούνιο, λέγοντας ότι η πρωτοβουλία τελικά «θα διασφαλίσει υψηλότερο βαθμό ενσωμάτωσης της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία».