Απασφάλισε ο Τραμπ: Μετά τον Κιμελ, απειλεί με αφαίρεση αδειών όσα τηλεοπτικά δίκτυα ασκούν κριτική

Μια τηλεοπτική απόφαση μετατρέπεται σε μείζον πολιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ. Και τούτο γιατί το αιφνίδιο «μαύρο» στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ δεν είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά η κορυφή στο παγόβουνο. Η λογοκρισία στην ισχυρότερη χώρα του κόσμου λαμβάνει πια τρομαχτικές διαστάσεις.

O Ντόναλντ Τραμπ, από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν άδειες τηλεοπτικών δικτύων που – όπως λέει– «του κάνουν μόνο αρνητική κάλυψη».

President Donald Trump said licensed television networks are “not allowed to” criticize him, suggesting that the federal government could take their licenses away. “When you have a network and you have evening shows and all they do is hit Trump, that’s all they do,” Trump said… pic.twitter.com/kBIyxns3oH — PBS News (@NewsHour) September 18, 2025

Τα σχόλια του Κίμελ

Το ABC απέσυρε «επ’ αόριστον» το «Jimmy Kimmel Live!» όταν ο παρουσιαστής, σχολιάζοντας τη δολοφονία του Κερκ στη Γιούτα, συνέδεσε τον δράστη με το κίνημα MAGA του Τραμπ – χωρίς να προκύπτουν στοιχεία επ’αυτού. Ο Κίμελ κατηγόρησε τη «συμμορία Maga» ότι επιχειρεί να αποποιηθεί την ευθύνη, παρομοιάζοντας μάλιστα τον τρόπο που ο Τραμπ θρήνησε τον πολιτικό του σύμμαχο με «παιδάκι που χάνει το χρυσόψαρό του».

Η οργισμένη αντίδραση του επικεφαλής της FCC, Μπρένταν Καρ, οδήγησε στην απειλή ρυθμιστικών μέτρων. Η Disney, ιδιοκτήτρια του ABC, αποφάσισε να τραβήξει χειρόφρενο, ενώ μεγάλοι όμιλοι τηλεοπτικών σταθμών, όπως η Nexstar, ανακοίνωσαν ότι σταματούν την προβολή της εκπομπής.

Η παρέμβαση Τραμπ και οι αντιδράσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς από δημοσιογράφους, ανέφερε ότι «τα δίκτυα είναι 97% εναντίον μου» και αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να «τους αφαιρεθεί η άδεια». Η δήλωσή του πυροδότησε έντονες ανησυχίες ότι ο Λευκός Οίκος εργαλειοποιεί τις ανεξάρτητες αρχές για να περιορίσει επικριτικές φωνές.

Η απομάκρυνση του Κίμελ προκάλεσε θύελλα. Ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησε για «επικίνδυνο επίπεδο λογοκρισίας», ενώ παρουσιαστές όπως ο Στίβεν Κόλμπερ και ο Τζον Στιούαρτ καυτηρίασαν σκωπτικά το «νέο καθεστώς». Η νομπελίστρια δημοσιογράφος Μαρία Ρέσα παρομοίασε την κατάσταση στις ΗΠΑ με τις πιέσεις που είχε δεχθεί η ελευθεροτυπία στις Φιλιππίνες του Ντουτέρτε.

Ηθοποιοί όπως ο Μπεν Στίλερ και η Τζιν Σμαρτ έκαναν λόγο για «ωμή λογοκρισία», ενώ τα σωματεία συγγραφέων και ηθοποιών (WGA, SAG) καταδίκασαν την εξέλιξη ως παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας.

Τεστ για τη Δημοκρατία

Δεν λείπουν πάντως εκείνοι που θεωρούν ότι το δίκτυο και η FCC κινήθηκαν ορθά. Ο ιδρυτής του Barstool Sports, Ντέιβ Πόρτνοϊ, τόνισε ότι «όταν λες κάτι προσβλητικό και ανόητο, υπάρχουν συνέπειες». Ανάλογη γραμμή υιοθέτησε και ο παρουσιαστής του Fox, Γκρεγκ Γκάτφελντ.

Συνταγματολόγοι επισημαίνουν ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ προστατεύει την ελευθερία του λόγου, κάτι που δυσχεραίνει την αφαίρεση τηλεοπτικών αδειών για πολιτικούς λόγους. Ακόμα και εντός της FCC υπήρξαν διαφωνίες, με τη Δημοκρατική επίτροπο Άννα Γκόμεζ να χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη χρήση ενός μεμονωμένου περιστατικού βίας ως πρόσχημα για ευρύτερο έλεγχο στα ΜΜΕ.

Το επεισόδιο γύρω από τον Κίμελ αποδεικνύει πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες ανάμεσα στην ελευθερία του λόγου και στις πολιτικές πιέσεις. Ενώ οι σταθμοί αποφασίζουν αν θα σταθούν στο πλευρό του κωμικού ή θα προσαρμοστούν στη νέα γραμμή, η συζήτηση για τα όρια της σάτιρας και το μέλλον της αμερικανικής δημοκρατίας παίρνει διαστάσεις που ξεπερνούν την τηλεόραση.

Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που εξελέγη με πυρά κατά της λογοκρισίας και της cancel culture που προωθούσε το woke κίνημα και μέρος της Αριστεράς και δεσμευόμενο να υπερασπιστεί την ελευθερία του λόγου, να τη βάζει και αυτό απροκάλυπτα στο στόχαστρο.